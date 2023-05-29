Куда обращаться для получения гуманитарной помощи 2023 — ответ Минсоцполитики

Во время полномасштабной войны украинцы могут получить не только денежную, но и гуманитарную помощь. Она предусматривает пищевые продукты, средства гигиены, лекарства и другие вещи первой необходимости.

Факты ICTV направили официальный запрос в Министерство социальной политики Украины и выяснили, как украинцам подать заявку на получение гуманитарной помощи и куда необходимо обращаться.

Гуманитарная помощь 2023: куда обращаться

В Минсоцполитики отметили, что в соответствии с абзацем 4 подпункта 1 пункта 1 постановления Кабинета министров Украины Об особенностях осуществления гуманитарной помощи, которая перевозится железнодорожным транспортом в условиях военного положения, получателями гуманитарной помощи являются областные и Киевская городская военные администрации.

Для качественного распределения такой помощи были созданы соответствующие гуманитарные штабы при областных, Киевской городской военных администрациях.

Поэтому каждый человек, имеющий статус внутренне перемещенного лица, может обратиться в гуманитарный штаб региона, где он находится, и получить гуманитарную помощь.

— Также по вопросам получения гуманитарной помощи можно обратиться в Общество Красного Креста Украины (тел. +38 (066) 701-11-10, +38 (093) 352-01-00).

Также в ведомстве добавили, что Минсоцполитики при поддержке Министерства цифровой трансформации и программы развития ООН в Украине была создана платформа єДопомога. Ее цель — обеспечить насущные потребности граждан, которые пострадали или были вынуждены изменить свое место пребывания в связи с военной агрессией Российской Федерации.

— Отныне украинцы, желающие поддержать своих близких или земляков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, могут откликнуться на заявку семьи, которая нуждается в помощи, и оформить подписку на пищевые продукты и средства гигиены, — добавили в Минсоцполитики.

Заявитель получит смс-сообщение с уникальным кодом подписки и сможет выбрать продукты в любом из более тысячи магазинов АТБ.

Как получить помощь через єДопомогу:

Зарегистрируйтесь на платформе. Оставьте заявку на помощь, выбрав из перечня партнеров єДопомога сеть супермаркетов АТБ. Когда благотворитель выберет заявку и осуществит оплату, заявитель получает код в электронном кабинете на платформе и/или смс-сообщение на номер мобильного телефона. Чтобы воспользоваться помощью, при покупке товара на кассе нужно предоставить цифры кода из смс или же показать подписку єДопомоги со штрих-кодом для сканирования.

Подписка на продукты является разовой и действительна в течение 30 дней с даты оплаты. Она может быть использована только для покупок (кроме алкоголя и табачных изделий) в сети супермаркетов АТБ-Маркет на подконтрольной Украине территории.

Если подписка не была использована в течение этого времени, платформа єДопомога информирует благотворителя, что подписка просрочена и сгенерирована заново, и сообщает о необходимости направить его новому заявителю, нуждающемуся в помощи.

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