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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Міноборони працює над змінами до проходження військової служби у ЗСУ

Міноборони працює над змінами до проходження військової служби у ЗСУ
Фото: Depositphotos

Міністерство оборони України розпочало розробку змін до положення про проходження військової служби у ЗСУ, в основі яких – стандарти кадрового менеджменту НАТО.

У нових правилах чітко врегулюють норми проходження служби в мирний час і в особливий період.

Серед інших новацій:

  • призначення військовослужбовці на посади зі штатно-посадовими категоріями, що відповідають їхнім фактичним званням;
  • встановлення мінімальних і максимальних термінів вислуги та перебування у військовому званні;
  • призначення на вищі посади за рейтинговим принципом;
  • проведення ротації військових на відповідних посадах із метою набуття ними необхідного досвіду;
  • особи, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть рекомендовані до звільнення.

Після розробки та погодження проєкту його має розглянути й затвердити уряд, а потім – президент підписати указ про введення в дію відповідного положення.

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Джерело: Міноборони
ЗСУ, Міноборони України, українські військові
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