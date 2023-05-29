Міноборони працює над змінами до проходження військової служби у ЗСУ

Міністерство оборони України розпочало розробку змін до положення про проходження військової служби у ЗСУ, в основі яких – стандарти кадрового менеджменту НАТО.

У нових правилах чітко врегулюють норми проходження служби в мирний час і в особливий період.

Серед інших новацій:

призначення військовослужбовці на посади зі штатно-посадовими категоріями, що відповідають їхнім фактичним званням;

встановлення мінімальних і максимальних термінів вислуги та перебування у військовому званні;

призначення на вищі посади за рейтинговим принципом;

проведення ротації військових на відповідних посадах із метою набуття ними необхідного досвіду;

особи, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть рекомендовані до звільнення.

Після розробки та погодження проєкту його має розглянути й затвердити уряд, а потім – президент підписати указ про введення в дію відповідного положення.

Джерело : Міноборони

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