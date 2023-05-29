Міноборони працює над змінами до проходження військової служби у ЗСУ
Міністерство оборони України розпочало розробку змін до положення про проходження військової служби у ЗСУ, в основі яких – стандарти кадрового менеджменту НАТО.
У нових правилах чітко врегулюють норми проходження служби в мирний час і в особливий період.
Серед інших новацій:
- призначення військовослужбовці на посади зі штатно-посадовими категоріями, що відповідають їхнім фактичним званням;
- встановлення мінімальних і максимальних термінів вислуги та перебування у військовому званні;
- призначення на вищі посади за рейтинговим принципом;
- проведення ротації військових на відповідних посадах із метою набуття ними необхідного досвіду;
- особи, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть рекомендовані до звільнення.
Після розробки та погодження проєкту його має розглянути й затвердити уряд, а потім – президент підписати указ про введення в дію відповідного положення.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко