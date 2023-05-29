Оформлення опікунства над людиною з інвалідністю ІІ групи: куди звертатися та які документи необхідні

Люди, які мають інвалідність II групи, це особи, здатні до самообслуговування, але не спроможні до праці у звичайних виробничих умовах.

Як оформити опікунство над людьми з інвалідністю II групи – читайте в нашому матеріалі.

Хто може стати опікуном

Встановлення опіки або піклування – визначення органами виконавчої влади або судом, в чиї обов’язки входить турбота про дітей або дорослих з обмеженою дієздатністю.

Тут важливо розрізняти поняття опіки та піклування:

Опіка встановлюється над малолітніми особами (віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), та особами, які визнані недієздатними .

встановлюється над малолітніми особами (віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), та особами, які визнані . Піклування встановлюється над неповнолітніми особами (віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування) та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Тобто опікун призначається, якщо особа визнається повністю недієздатною. Піклувальник призначається, коли дієздатність людини обмежена.

Вимоги до людини, яка хоче стати піклувальником:

У цьому разі перевага надається родичам. Велике значення мають особисті взаємини сторін. Опікуном може стати виключно дієздатна фізична особа, яка має можливість забезпечити потреби підшефного. Добровільне бажання оформити опікунство, зафіксоване в письмовому вигляді.

Представники державної влади підходять до вибору опікуна максимально уважно, пріоритет буде віддано тому, хто зможе краще дбати про людину з інвалідністю.

Крім того, також враховуються особисті побажання особи з обмеженими можливостями.

Куди звертатися та що знадобиться

Адвокат Іван Черкашин зазначає, що опіка може бути встановлена лише над недієздатною особою, а головна ознака таких людей – особа не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

– Особа визнається недієздатною виключно за рішенням суду. Тобто неможливо в органах опіки оформити опіку чи визнати особу недієздатною. Для цього є спеціальна судова процедура в межах окремого провадження, – каже адвокат.

Черкашин додає, якщо особа має виключно фізичні вади або вона є інвалідом І та II групи та не може себе обслуговувати самостійно (готувати їжу, прибирати у квартирі тощо), то над такою особою можна встановити постійний догляд.

– Призначення постійного догляду відбувається без визнання людини недієздатною. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря людини з інвалідністю II групи і попросити надати відповідну довідку. Є форма довідки, яка видається спеціально для органів соцзабезпечення. Для оформлення догляду у такій довідці має зазначатися ключова фраза: Особа потребує постійного догляду, – додає адвокат.

Після отримання довідки потрібно звернутися до органів соціального захисту населення, де й оформити постійний догляд над особою з інвалідністю II групи.

Процедура встановлення постійного догляду оформляється простіше за опікунство, адже немає потреби у судовому порядку визнавати людину недієздатною.

Потрібно зібрати такі документи:

Заява про те, що ви хочете здійснювати постійний догляд за певною особою.

Ваш паспорт (потрібен як оригінал, так і копія). Також потрібен паспорт особи, за якою буде здійснюватися догляд.

Медична довідка. Важливо, аби особа, яка хоче здійснювати такий догляд, сама володіла достатнім для цього здоров’ям.

Довідка щодо реєстрації вашого місця проживання.

Документи щодо права власності на майно або право користування ним.

Довідка лікарської комісії, яка підтверджує те, що у зв’язку зі своїм станом здоров’я особа має потребу в постійному догляді.

Також людина, яка оформила постійний догляд, зможе отримати державну фінансову допомогу. А особам з інвалідністю надаються послуги з медичної, соціальної, трудової та професійної реабілітації, побутового та торговельного обслуговування.

Як оформити пільги на особу з інвалідністю

Для отримання пільг за інвалідністю необхідно оформити один із таких документів:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення;

довідка про призначення виплат за Законом Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

довідка про видачу державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

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