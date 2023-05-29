Пошук зниклого військового у 2023 році: алгоритм дій та поради експерта

На жаль, під час війни смерть та зникнення людей стають буденними явищами. В Україні за період повномасштабної війни зниклими безвісти вважають сотні військовослужбовців та цивільних осіб.

Як в Україні знайти зниклого військового та що робити його родичам чи друзям, дізнавалися Факти ICTV.

Пошук зниклого військового

В Україні існує певний алгоритм дій, яким можуть користуватися рідні військовослужбовця, який зник. На цьому наголошує адвокат та юрист Ростислав Кравець.

– Є певний алгоритм дій, який мають виконати родичі чи друзі військового, який не виходить на звʼязок, – каже Кравець.

Першочергово експерт радить звертатися до військкомату та до військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу.

– Там родичам мають повідомити, що відбувається з особою, чому вона не виходить на звʼязок, який статус в особи (полонений чи зниклий безвісти) та де зараз знаходиться людина, – додає Кравець.

За словами адвоката, далі можна звертатися у Національне інформаційне бюро (НІБ) з відповідним повідомленням, яке зафіксується.

– Також можна звернутися до Червоного Хреста та Служби безпеки України, яка передасть інформацію до спеціальної комісії стосовно військовополонених. Ще можна звертатися до Міністерства оборони, а саме до Управління розвідки, якому надані відповідні повноваження щодо повернення полонених, – зазначає Кравець.

Юрист також радить українцям усе робити почергово, а не одночасно.

– Спочатку все ж варто звернутися до військкомату та військової частини. У випадку, що буде проведене службове розслідування та зʼясується, що військовий полонений чи безвісти зниклий, то далі вже потрібно звертатись до інших установ. Це потрібно для того, щоб у цих службах було усе зафіксовано про конкретну особу, – радить Кравець.

Алгоритм пошуку зниклих безвісти під час війни

Якщо ви втратили звʼязок зі своєю рідною людиною та не можете її самостійно знайти, Національне інформаційне бюро (НІБ) пропонує скористатися таким алгоритмом дій:

Щоб повідомити про зникнення рідної людини, зверніться до НІБ за телефоном гарячої лінії 1648 та +38 (044) 287-81-65.

Зверніться до Національної поліції із заявою про зникнення людини.

Здайте генетичний матеріал для ДНК з метою пошуку людини.

Зверніться до ОЦ СБУ.

Зверніться до делегації МКЧХ.

Якщо ви не змогли додзвонитися на гарячу лінію НІБ, повідомити про зникнення можна:

НІБ приймає звернення про:

полон;

зникнення;

депортацію/примусове переміщення дорослого;

депортацію/примусове переміщення дитини;

примусову мобілізацію на ТОТ;

загибель.

Щоб знайти зниклого військового:

Спершу варто зібрати всі можливі факти й докази, необхідні для розшуку військовослужбовця.

Повідомте до НІБ, у будь-який зручний для вас спосіб — зателефонувати на гарячу лінію за номером 16-48 або ж (044) 287-81-65, чи скористатися чат-ботом (шукайте вище).

Зверніться до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ за телефонами (067) 650-83-32 , (098) 087-36-01, або ж надішліть листа на електронну адресу: united.centre.ssu@gmail.com.

, або ж надішліть листа на електронну адресу: united.centre.ssu@gmail.com. Зателефонуйте на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номером 0-800-339-247 або +38(095)-896-04-21 (для дзвінків з-за кордону через месенджери Viber, WhatsApp, Signal).

або (для дзвінків з-за кордону через месенджери Viber, WhatsApp, Signal). Подайте заяву до територіального підрозділу поліції . Обовʼязково зафіксуйте реєстраційний номер заяви, а також заберіть витяг із ЄРДС, де буде зазначено ПІБ слідчого. За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон відкривається кримінальне провадження.

. Обовʼязково зафіксуйте реєстраційний номер заяви, а також заберіть витяг із ЄРДС, де буде зазначено ПІБ слідчого. За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон відкривається кримінальне провадження. Дізнайтеся ПІБ слідчого, який веде досудове розслідування, можна у СБУ.

Здайте біологічний зразок для виведення ДНК-профілю для можливого подальшого їхнього порівняння.

– Я раджу не гаяти часу. Якщо ваша рідна людина завжди виходила на звʼязок, але зараз її телефон мовчить, відразу телефонуйте у військкомат та військову частину. Після цього можна розпочинати пошуки, – радить юрист.

Кравець додає, що грошові нагороди, які виплачувались військовому, будуть отримувати його родичі, поки процес пошуку триватиме.

Крім того, родичі військовослужбовців Сил оборони України, які вважаються зниклими безвісти, можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для того, щоб здійснити портретне експертне дослідження.

Тобто, якщо на фото чи відео з полоненими українськими військовими ви помітили людину, схожу на вашого родича, можна провести спеціальне дослідження з ідентифікації військовополоненого за ознаками зовнішності.

Таке дослідження здійснює Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Для цього рідним необхідно звернутись до Уповноваженого із письмовим зверненням та надати фото та відеоматеріали. Проте мають бути виконані обовʼязкові умови:

Знайдені зображення обличчя на фото та відео полонених мають бути чіткими та якісними (не розмитими й придатними для встановлення індивідуальних ознак зовнішності). Якщо у кадрі зафіксовано декілька осіб рідним необхідно чітко вказати, яку саме особу необхідно дослідити (вказати місце розташування у кадрі або ознаки одягу). Порівняльні зразки (фото військовослужбовця до зникнення безвісти) мають бути якісні, чіткі, нові та у кількох варіантах. Обличчя особи у порівняльних зразках має бути в тому ж самому ракурсі (нахилі), що й на знімку чи відеозаписі.

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