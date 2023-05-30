Міністр освіти Лісовий добровільно відмовився від наукового ступеня

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий добровільно написав заяву про відмову від наукового ступеня.

Про це він повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці.

Очільник Міносвіти звернув увагу, що Кабінет міністрів нещодавно затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Досі такої можливості не було.

Лісовий уточнив, що вирішив першим в Україні випробувати цей механізм і відмовився від ступеня кандидата наук.

– В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру… На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії, – наголосив він.

Міністр додав, що в Україні слід сформувати нову культуру академічної доброчесності, де було б місце лише справжній науці.

Лісовий поінформував, що наступним кроком у цьому напрямку буде відповідний закон, який зараз доопрацьовується.

– Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці, – пояснив він.

За словами міністра, завдання Міносвіти – розвивати та підтримувати прогресивну науку і науковців.

Як відомо, 21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового новим міністром освіти та науки України. До нього цю посаду обіймав Сергій Шкарлет.

Після призначення Лісового в мережі почали поширювати інформацію про наявність плагіату в його дисертації. У відповідь на це Лісовий, який до призначення в Міносвіти очолював Малу академію наук, подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Міністр тоді запевнив, що в разі виявлення порушень академічної доброчесності відмовиться від ученого ступеня кандидата наук.

Тоді ж Лісовий подав Кабміну пропозицію щодо змін у нормативній базі, які дозволили б будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня.

Що відомо про механізм відмови від наукового ступеня

Кабінет міністрів затвердив цей механізм на засіданні 19 травня (постанова №502).

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доповнили розділом про добровільну відмову від нього.

За рішенням Кабміну, особа, яка має науковий ступінь, може добровільно від нього відмовитися, подавши до Міністерства освіти заяву в довільній формі, засвідчену нотаріально.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви МОН скасовує рішення відповідної вченої ради та визнає диплом недійсним. Щодо цього видається наказ, який розміщується на офіційному сайті міністерства.

Джерело: Facebook Оксена Лісового

Фото: Facebook Оксена Лісового

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