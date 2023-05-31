Як оформити догляд над людиною з II групою інвалідності – поради та необхідні документи
Особи з інвалідністю II групи – це люди, здатні до самообслуговування, але не спроможні до праці у звичайних виробничих умовах.
Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.
Проте рідні людини, яка має інвалідність II групи, можуть оформити постійний догляд за такою особою.
Як оформити догляд за людиною з II групою інвалідності, які документи знадобляться та куди звертатися – читайте в нашому матеріалі.
Постійний догляд за особою з II групою інвалідності
Адвокат сімейного права юридичної компанії Приходько та партнери Роман Сулик зазначає, що оформити постійний догляд можна над особами, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самотужки забезпечувати побутове самообслуговування.
Такий догляд встановлюється для того, щоб зменшити вплив таких обставин, мінімізувати їхні наслідки чи навіть здійснити профілактику, якщо вона є можливою.
На постійний догляд мають право:
- ті, хто має інвалідність з дитинства, незалежно від свого нинішнього віку;
- люди, які мають інвалідність І групи;
- ті, хто досяг 80-річного віку;
- люди, які мають стійке психічне захворювання та І чи II групу інвалідності у зв’язку з ним;
- громадяни літнього віку та люди з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування.
Адвокат Іван Черкашин каже, що люди часто плутають поняття опіки та догляду за особою. Проте це зовсім різні поняття.
– Опіка може бути встановлена лише над недієздатною особою, а головна ознака таких людей – особа не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. А постійний догляд встановлюється виключно над особами, які мають фізичні вади або вони є інвалідами І та II групи та не можуть себе обслуговувати самостійно (готувати їжу, прибирати у квартирі тощо), – каже Черкашин.
Відповідно, встановлення догляду над людиною відбувається без визнання особи недієздатною.
Як оформити догляд над особою з II групою інвалідності
Щоб оформити постійний догляд, необхідно звернутися до сімейного лікаря людини з інвалідністю II групи та попросити надати відповідну довідку.
– Є форма довідки, яка видається спеціально для органів соцзабезпечення. Для оформлення догляду у такій довідці має зазначатися ключова фраза: Особа потребує постійного догляду, – додає Черкашин.
Після отримання довідки потрібно звернутися до органів соціального захисту населення, де й оформити постійний догляд над особою з інвалідністю II групи.
Процедура встановлення постійного догляду оформляється простіше за опікунство, адже немає потреби у судовому порядку визнавати людину недієздатною.
Необхідні документи:
- Заява про те, що ви хочете здійснювати постійний догляд за певною особою.
- Ваш паспорт (потрібен як оригінал, так і копія). Також потрібен паспорт особи, за якою буде здійснюватися догляд.
- Медична довідка. Важливо, щоб особа, яка хоче здійснювати такий догляд, сама мала достатнє для цього здоров’я.
- Довідка щодо реєстрації вашого місця проживання.
- Документи щодо права власності на майно або права користування ним.
- Довідка лікарської комісії, яка підтверджує те, що у зв’язку зі станом здоров’я особа має потребу в постійному догляді.
Якщо йдеться про дієздатну особу, яка може усвідомлювати свої дії, однак потребує догляду у зв’язку зі станом здоров’я, потрібна її обов’язкова згода.
Чи можуть відмовити у постійному догляді
Так, вам можуть відмовити у призначенні постійного догляду над особою з II групою інвалідності, якщо:
- ви подали неправдиві документи;
- неналежний стан житлових умов особи, яка хоче забрати до себе на проживання того, за ким планує доглядати;
- відсутність реальної потреби особи, за якою прагнуть встановити догляд, у такому догляді. Представники соціальних служб встановлюють, наскільки побутове обслуговування людини, за якою встановлюватимуть догляд, справді залежить від сторонньої допомоги.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло