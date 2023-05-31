Як оформити догляд над людиною з II групою інвалідності – поради та необхідні документи

Особи з інвалідністю II групи – це люди, здатні до самообслуговування, але не спроможні до праці у звичайних виробничих умовах.

Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Проте рідні людини, яка має інвалідність II групи, можуть оформити постійний догляд за такою особою.

Як оформити догляд за людиною з II групою інвалідності, які документи знадобляться та куди звертатися – читайте в нашому матеріалі.

Постійний догляд за особою з II групою інвалідності

Адвокат сімейного права юридичної компанії Приходько та партнери Роман Сулик зазначає, що оформити постійний догляд можна над особами, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самотужки забезпечувати побутове самообслуговування. Такий догляд встановлюється для того, щоб зменшити вплив таких обставин, мінімізувати їхні наслідки чи навіть здійснити профілактику, якщо вона є можливою. На постійний догляд мають право: ті, хто має інвалідність з дитинства, незалежно від свого нинішнього віку;

люди, які мають інвалідність І групи;

ті, хто досяг 80-річного віку;

люди, які мають стійке психічне захворювання та І чи II групу інвалідності у зв’язку з ним;

громадяни літнього віку та люди з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування. Адвокат Іван Черкашин каже, що люди часто плутають поняття опіки та догляду за особою. Проте це зовсім різні поняття. – Опіка може бути встановлена лише над недієздатною особою, а головна ознака таких людей – особа не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. А постійний догляд встановлюється виключно над особами, які мають фізичні вади або вони є інвалідами І та II групи та не можуть себе обслуговувати самостійно (готувати їжу, прибирати у квартирі тощо), – каже Черкашин. Відповідно, встановлення догляду над людиною відбувається без визнання особи недієздатною. Як оформити догляд над особою з II групою інвалідності Щоб оформити постійний догляд, необхідно звернутися до сімейного лікаря людини з інвалідністю II групи та попросити надати відповідну довідку. – Є форма довідки, яка видається спеціально для органів соцзабезпечення. Для оформлення догляду у такій довідці має зазначатися ключова фраза: Особа потребує постійного догляду, – додає Черкашин. Після отримання довідки потрібно звернутися до органів соціального захисту населення, де й оформити постійний догляд над особою з інвалідністю II групи. Процедура встановлення постійного догляду оформляється простіше за опікунство, адже немає потреби у судовому порядку визнавати людину недієздатною. Необхідні документи: Заява про те, що ви хочете здійснювати постійний догляд за певною особою.

Ваш паспорт (потрібен як оригінал, так і копія). Також потрібен паспорт особи, за якою буде здійснюватися догляд.

Медична довідка. Важливо, щоб особа, яка хоче здійснювати такий догляд, сама мала достатнє для цього здоров’я.

Довідка щодо реєстрації вашого місця проживання.

Документи щодо права власності на майно або права користування ним.

Довідка лікарської комісії, яка підтверджує те, що у зв’язку зі станом здоров’я особа має потребу в постійному догляді. Якщо йдеться про дієздатну особу, яка може усвідомлювати свої дії, однак потребує догляду у зв’язку зі станом здоров’я, потрібна її обов’язкова згода. Чи можуть відмовити у постійному догляді Так, вам можуть відмовити у призначенні постійного догляду над особою з II групою інвалідності, якщо: ви подали неправдиві документи;

неналежний стан житлових умов особи, яка хоче забрати до себе на проживання того, за ким планує доглядати;

відсутність реальної потреби особи, за якою прагнуть встановити догляд, у такому догляді. Представники соціальних служб встановлюють, наскільки побутове обслуговування людини, за якою встановлюватимуть догляд, справді залежить від сторонньої допомоги. Читайте також Опіка над літніми людьми: як оформити та які документи необхідні

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