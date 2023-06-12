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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати

гроші держвиплати
Фото: НБУ

22 квітня 2022 року у Києві Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Міністерство соціальної політики України підписали меморандум про взаєморозуміння.

Метою цієї угоди є надання фінансової підтримки незахищеним особам, що постраждали від війни в Україні.

Факти ICTV дізнавалися, чи виплачує Червоний Хрест грошову допомогу українцям та як отримати підтримку від організації.

2 500 грн від Червоного Хреста – чи дійсна допомога

Факти ICTV надіслали офіційний запит до Червоного Хреста України, де повідомили, що наразі організація не надає грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам у розмірі 2 500 грн.

– Так, дійсно, наразі за підтримки Червоного Хреста України діє грошова допомога для населення у рамках державної програми Прихисток, якою передбачено виплати людям, які на безоплатних умовах розмістили у своїх житлових приміщеннях ВПО.  Розмір виплат здійснюється згідно з тарифом 14,77 грн на 1 день за 1 ВПО (30,00 грн на 1 день за 1 ВПО у період жовтень-березень, тобто в осінньо-зимовий період), – повідомили в організації.

Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день. Програма стартувала у квітні 2022 року та покриває всі регіони, окрім Луганської області та АР Крим.

Відповідно до постанови КМУ від 19 березня 2022 р. № 333 Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, компенсація надається фізичним особам – громадянам України, які є власниками житла, або їх представниками, орендарями житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх домівках ВПО.

– Особи, які виявили бажання розмістити у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, вносять відомості щодо таких приміщень, доступних для безоплатного розміщення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, до вебресурсу Прихисток або подають таку інформацію до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації, – зазначають в Червоному Хресті.

На підставі поданих відомостей виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації формують перелік житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО у відповідній адміністративно-територіальній громаді.

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