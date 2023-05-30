Доплати військовим, строковикам та курсантам: Рада підтримала новий законопроєкт

У вівторок, 30 травня, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про доплати військовослужбовцям, строковикам та курсантам.

Про це поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Ініціаторами проєкту закону №9342 стала група народних депутатів від різних фракцій. За основу документ підтримали 333 нардепи.

Цю законодавчу ініціативу запропоновано на заміну заблокованої поправки до законопроєкту №8312, якою пропонувалося повернути доплати в 30 тис. грн всім військовослужбовцям.

– Чому за основу? Тому що по факту були зауваження, що самі виплати військовим не повертаються. І ще дискусії щодо встановлення рівня виплат, – зазначив Железняк.

Новим законопроєктом №9342 пропонується встановити:

Щомісячну додаткову винагороду військовослужбовцям у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн – пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань. Порядок, розміри та умови виплат визначатиме Кабінет міністрів.

– пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань. Порядок, розміри та умови виплат визначатиме Кабінет міністрів. Щомісячну додаткову винагороду в 6 тис. грн для військовослужбовців строкової служби – пропорційно часу проходження військової служби.

для військовослужбовців строкової служби – пропорційно часу проходження військової служби. Щомісячну винагороду в розмірі 6 тис. грн для військових, які зазнали поранень, контузії, каліцтв під час захисту України. Йдеться про захисників, зарахованих у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленої військово-лікарською комісією.

для військових, які зазнали поранень, контузії, каліцтв під час захисту України. Йдеться про захисників, зарахованих у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленої військово-лікарською комісією. Щомісячну винагороду в 2350 грн курсантам військових вишів – пропорційно часу навчання.

Крім того, пропонується запровадити винагороду для військових інструкторів у розмірі 10 – 30 тис. грн на місяць (залежно від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки).

Законопроєкт також містить низку норм, не повʼязаних із фінансовими питаннями:

Пропонується не допускати до участі у бойових діях мобілізованих військових, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим, ніж один місяць для мобілізованих, які раніше не проходили службу в армії.

Під час воєнного стану військовим можуть надавати частину щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів та додатково 10 днів за сімейними обставинами (із збереженням грошового забезпечення).

Нардепи скоротили подання правок до законопроєкту до 7 днів. Тому документ можуть ухвалити в другому читанні та в цілому вже протягом червня.

Джерело: Telegram Ярослава Железняка

Джерело : Верховна Рада

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