89% українців виступають за членство України в НАТО – опитування

За результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 89% українців виступають за членство України в НАТО.

У всіх регіонах абсолютна більшість підтримують вступ до Північноатлантичного блоку: від 79% у східних областях до 93% – у західних.

18% опитаних готові відмовитися від вступу до НАТО заради настання миру і закінчення війни. Для 76% респондентів така ціна неприйнятна.

У регіональному вимірі від 67% у східних областях до 81% у західних областях вважають таку поступку неприйнятною.

Також українці відповіли на запитання, чи можуть гарантії безпеки для України замінити повноцінне членство в НАТО на даному етапі.

Якщо в травні минулого року 39% українців наполягали на вступі до військового блоку, а 42% вважали прийнятним отримати натомість гарантії безпеки, то в травні поточного року ситуація помітно змінилася.

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