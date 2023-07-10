89% українців виступають за членство України в НАТО – опитування
За результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 89% українців виступають за членство України в НАТО.
У всіх регіонах абсолютна більшість підтримують вступ до Північноатлантичного блоку: від 79% у східних областях до 93% – у західних.
18% опитаних готові відмовитися від вступу до НАТО заради настання миру і закінчення війни. Для 76% респондентів така ціна неприйнятна.
У регіональному вимірі від 67% у східних областях до 81% у західних областях вважають таку поступку неприйнятною.
Також українці відповіли на запитання, чи можуть гарантії безпеки для України замінити повноцінне членство в НАТО на даному етапі.
Якщо в травні минулого року 39% українців наполягали на вступі до військового блоку, а 42% вважали прийнятним отримати натомість гарантії безпеки, то в травні поточного року ситуація помітно змінилася.
У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.Ярослава Марущенко