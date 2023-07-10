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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять обставини – глава Мюнхенської конференції

Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять обставини – глава Мюнхенської конференції
Фото: Getty Images

Крістоф Гойсен, очільник Мюнхенської конференції з безпеки висловив думку, що на саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона “належить до євроатлантичної родини” та її слід запросити до вступу, щойно дозволять обставини.

Про це він розповів в інтерв’ю двом німецьким виданням повідомляє Spiegel.

Гойсен визнав, що вступ України до НАТО залишається неможливим, доки триває поточна фаза війни, оскільки це означало б пряме втягнення блоку у війну. 

Проте він вважає, що союзники у Вільнюсі мають надіслати сигнал, “що Україна є частиною родини НАТО”. 

– Україна має стати й членом НАТО, щойно умови це дозволятимуть, – зазначив Гойсен.

Одночасно він висловився за продовження максимальної військової підтримки України, включно із західними винищувачами F-16, наголосивши, що йдеться про її виживання як держави. 

Говорячи про потенційні мирні переговори, Гойсен відкинув ідеї про якісь “гарантії безпеки” для Москви чи відновлення попереднього ставлення до очільника Кремля у геополітиці.

– Росія порушила усі договори, які укладала. Було б просто насмішкою давати Путіну якісь безпекові гарантії, – зазначив він.

Крістоф Гойсен вважає, що про якесь повернення Путіна у “перші ряди” міжнародної політики не може бути мови й після мирних переговорів з Україною. 

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Вільнусі 11-12 липня. Президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення стосовно участі у ньому.

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НАТО, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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