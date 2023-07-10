Виплати за поранення 2023: що передбачено та як отримати

Українці-військові, які зазнали поранень під час війни на території України, мають право на грошові державні виплати.

Які виплати передбачені за поранення, як їх отримати та хто має на це право – дізнавалися Факти ICTV.

Які виплати передбачені за поранення в Україні та хто їх отримає

У разі, якщо військовий дістав поранення під час виконання бойового завдання, він має право на кілька грошових виплат.

Адвокат і юрист Ario Law Firm Антон Діденко зазначає, що після поранення військовослужбовець може розраховувати на такі види виплат:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №168;

одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей та постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2013 №975.

– Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема й закордонних), включно з часом переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії (пункт 1 КМУ від 28.02.2022 №168), – зазначає Діденко.

Розмір виплати за поранення

Експерт зазначає, щодо виплати одноразової грошової допомоги, то розмір такої виплати залежить від того, якими є наслідки зазнаного поранення.

– Так, у разі отримання військовослужбовцем інвалідності, розмір виплат визначено пунктом Б част. 1 ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей, – каже Діденко.

Розмір одноразової допомоги може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2023 році це 1 073 600 грн.

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто 300-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи ( 805 200 грн у 2023 році ).

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи ( ). 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн у 2023 році).

– У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначений постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975, та може становити 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – додає адвокат.

Нагадуємо, у 2023 році розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2 684 грн.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим.

У порівнянні з першим читанням були прийняті такі зміни:

для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачено два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20 100 грн за порядком КМУ;

за порядком КМУ; померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн на умовах і порядку КМУ;

тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн на умовах і порядку КМУ;

безперервна відпустка на лікування – не більше чотирьох місяців.

– Законопроєкт має бути розглянутий в парламенті на наступних пленарних засіданнях, – додав Железняк.

Як отримати виплату за поранення

Згідно із законодавством, для оформлення виплати військовослужбовцю необхідно звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Щоб отримати допомогу, вам знадобляться документи:

Направлення або заява на проведення військово-лікарняної комісії.

Паспорт громадянина України та його засвідчену копію.

Заява, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю.

Копія документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;

Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення.

Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності.

Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, а також довідку про проходження військової служби.

Для офіцерів – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його копію і витяг із послужного списку.

Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення.

Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії.

Довідка про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок.

Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію.

Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію.

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