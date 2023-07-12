Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося

Виплату допомоги на проживання для всіх внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня буде автоматично продовжено ще на шість місяців, тобто до кінця січня 2024 року.

Кабмін 11 липня вніс відповідні зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО, які проживають в Україні, у раніше визначених розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, а для всіх інших – 2 тис. грн.

В Мінсоцполітики запевнили, що для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно – виплати продовжуватимуться автоматично.

Там пояснили також, що з 1 вересня допомога продовжується для тих ВПО, чий майновий стан потребує такої підтримки, і буде припинено тим людям, які від моменту ухвалення даної постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де тривають активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Цим документом також передбачено надання допомоги ВПО, у яких народились діти після переміщення, що врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на новонароджених.

Окрім того, відтепер особа зможе дистанційно відмовитися від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соцзахисту.

Допомога ВПО виплачуватиметься 15 та 28 числа кожного місяця.

Нові критерії для отримання виплат не впливають на отриману допомогу до 1 серпня.

Увага! Для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться щодо отримання допомоги після 1 серпня, виплати призначаються на шість місяців, на сім’ю, та надаватимуться щомісячно одному з членів родини з розрахунку на кожну особу.

Для таких родин допомога може бути призначена ще на один шестимісячний період, якщо в родині є: діти з інвалідністю, люди, які доглядають за особою з інвалідністю, пенсіонери, особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника, та якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує чотири прожиткових мінімуми.

Водночас допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини мав суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.

Джерело : Мінсоцполітики

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