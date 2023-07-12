Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося

Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня
Фото: Getty Images

Виплату допомоги на проживання для всіх внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня буде автоматично продовжено ще на шість місяців, тобто до кінця січня 2024 року.

Кабмін 11 липня вніс відповідні зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО, які проживають в Україні, у раніше визначених розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, а для всіх інших – 2 тис. грн.

В Мінсоцполітики запевнили, що для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно – виплати продовжуватимуться автоматично.

Там пояснили також, що з 1 вересня допомога продовжується для тих ВПО, чий майновий стан потребує такої підтримки, і буде припинено тим людям, які від моменту ухвалення даної постанови:

  • придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;
  • придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн;
  • придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;
  • мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де тривають активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Цим документом також передбачено надання допомоги ВПО, у яких народились діти після переміщення, що врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на новонароджених.

Окрім того, відтепер особа зможе дистанційно відмовитися від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соцзахисту.

Допомога ВПО виплачуватиметься 15 та 28 числа кожного місяця.

Нові критерії для отримання виплат не впливають на отриману допомогу до 1 серпня.

Увага! Для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться щодо отримання допомоги після 1 серпня, виплати призначаються на шість місяців, на сім’ю, та надаватимуться щомісячно одному з членів родини з розрахунку на кожну особу.

Для таких родин допомога може бути призначена ще на один шестимісячний період, якщо в родині є: діти з інвалідністю, люди, які доглядають за особою з інвалідністю, пенсіонери, особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника, та якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує чотири прожиткових мінімуми.

Водночас допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини мав суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.

Читайте також
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати

Джерело: Мінсоцполітики
Війна в Україні, виплати, ВПО, Міністерство соцполітики, Соціальні виплати
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Продовжили, але не всім: хто з ВПО може втратити державну виплату у 2023 році
Гроші, гривня,
Перспектива вступу України до НАТО і ЄС заохочує біженців швидше повертатися додому – дослідження
Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося
Норвегія передасть Україні ще 1000 мікродронів Black Hornet
Black Hornet
У Британії знайшли нові докази відсторонення Суровікіна після заколоту Пригожина
Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося
Не хочемо опинитися у війні з РФ – Бельгія про рішення НАТО щодо України
Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Людям потрібна розрада: Зібров, Люся Кава та Іван Ганзера виступили на благодійному концерті у Бучі
Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося
Довжелезні черги та тисячі папірців: родичі загиблих воїнів не можуть отримати виплати
Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України
Україна-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь