Застосунок Резерв+ — це цифровий сервіс, створений для військовозобов’язаних громадян України, який дозволяє взаємодіяти з системою військового обліку онлайн без необхідності особистого відвідування територіальних центрів комплектування.

Його головна мета — спростити доступ до власних облікових даних та зробити процес їх оновлення швидшим і зручнішим.

За допомогою Резерв+ користувачі можуть перевіряти актуальність своїх персональних даних, уточнювати інформацію про місце проживання, контактні дані чи інші відомості, що мають значення для військового обліку.

Також застосунок дає змогу отримувати сповіщення від державних органів, що допомагає своєчасно реагувати на зміни або запити.

Чому зникло бронювання у Резерв+ та що робити у такому випадку, Факти ICTV розпитали у юристки практики вирішення судових спорів АО “Reliance” Карини Чапкій.

У Резерв зникло бронювання: причини

Як розповіла правчиня Карина Чапкій, зникнення бронювання у застосунку Резерв+, зазвичай, пов’язане не з автоматичним скасуванням відстрочки, а з оновленням або уточненням даних у державних реєстрах.

Найпоширенішими причинами зникнення бронювання у застосунку Резерв+ є:

зміна або уточнення військово-облікового статусу в державному реєстрі (зокрема поява відмітки “оперативний резерв”);

синхронізація або оновлення даних між інформаційними базами;

технічні чи реєстрові розбіжності, через які бронювання може тимчасово не відображатися в електронній системі;

окремо слід враховувати випадки, коли закінчився строк дії бронювання або роботодавець не подав документи на його своєчасне продовження.

У багатьох випадках це означає не фактичне анулювання бронювання, а лише те, що воно тимчасово не відображається в електронному вигляді, зокрема через розбіжності між електронними системами та даними, які використовуються під час перевірок, у тому числі через інтеграцію з Дія.

Зникло бронювання у Резерв: що робити

Правчиня розповіла, що робити та куди звертатися, якщо бронювання у Резерв зникло. Якщо виникла така ситуація, то перш за все потрібно перевірити свій актуальний статус у Резерв+, далі звернутися до роботодавця для підтвердження чинності бронювання у списках, а також до територіального центру комплектування для офіційного уточнення статусу.

Якщо бронювання було чинним, його можуть відновити після оновлення даних або повторного внесення до реєстру.

Саме по собі “зникнення” в застосунку не завжди означає втрату бронювання, але є сигналом, що потрібно терміново перевірити свій обліковий статус і підтвердити відстрочку офіційно.

