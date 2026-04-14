Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливості вітчизняного виробництва озброєння удвічі перевищують обсяги, які держава використовує наразі.

Зеленський про українське оборонне виробництво

– Сьогодні більшість зброї, яку Україна використовує для різних видів операцій – далекобійних, на полі бою, чи в захисті неба, – виробляється в Україні. Звідси йдуть можливості наших drone deals із різними країнами, – зазначив глава держави.

За його словами, обсяг можливостей українського оборонного виробництва у два рази більший, ніж Сили оборони використовують сьогодні, тому що Україні не вистачає грошей.

– Ми розраховуємо, що Німеччина як один з лідерів Європейського Союзу допоможе швидко розблокувати €90 млрд. І ми зможемо збільшити закупівлю вироблених в Україні дронів. Тоді наших систем на полі бою буде ще більше, – наголосив президент.

Він окремо пояснив щодо програми PURL. За словами президента, ця програма допомагає з ППО проти балістики.

– На жаль, поки що у Європі немає таких спроможностей. Я на 100% упевнений, що зрештою Європа з Україною будуть виробляти антибалістичні системи. Але поки із цим є дефіцит, ми повинні захищати наших людей, і для цього потрібна програма PURL, – зауважив глава держави.

Нагадаємо, Михайло Федоров повідомив, що Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на €4 млрд.

Він передбачає закупівлю ракет для ЗРК Patriot та спільне виробництво безпілотників.

Під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Володимир Зеленський запропонував укласти угоду щодо дронів та оборонних технологій.

