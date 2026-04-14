У понеділок, а також в ніч проти 14 квітня, підрозділи Сил оборони завдали уражень по важливих об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Удар ЗСУ по місцю зберігання російських дронів: що відомо

Зазначається, що в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора наші воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту Донецьк на ТОТ Донецької області.

– Удару завдано підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39, – йдеться у повідомленні.

Також Генштаб розповів, що ударні українські БпЛА уразили склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівського на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків наразі все ще уточнюються.

– Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України, – попередили захисники.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що захоплення кожного квадратного кілометра на Донеччині коштує російській армії 316 бійців убитими та пораненими.

Таким чином, за перший квартал 2026 року інтенсивність втрат російських окупантів на Донбасі зросла майже утричі.

