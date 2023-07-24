Війна в Україні може закінчитися наступного літа: Резніков озвучив прогноз

Повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися наступного літа. Відповідний прогноз озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.

Коли іноземні журналісти запитали очільника Міноборони, чи думає він, що війна закінчиться наступного літа, то він відповів ствердно.

– Так. Ми виграємо цю війну. Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз, – стверджує міністр.

За його словами, Україну можуть ухвалити в НАТО на наступному саміті, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні. Міністр вважає, що тоді ж може закінчитися повномасштабна війна.

Резніков зазначив, що розглядає саміт НАТО наступного року як можливий час для прийняття України. Проте він визнає, що Україна зможе приєднатися до НАТО лише після закінчення війни.

Україна матиме спрощений процес вступу в НАТО, а тим часом продовжуватиме працювати над необхідними реформами, додав Резніков.

Міністр оборони наголосив, що переваги від вступу України до НАТО лише зросли з огляду на боротьбу з Росією. На його думку, членство України буде в інтересах НАТО, тому що ЗСУ отримали реальний бойовий досвід з військовим озброєнням, наданим західними країнами.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.