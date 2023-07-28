Міносвіти заблокувало отримання дипломів 450 студентам, які обійшли ЗНО

Міністерство освіти заблокувало видачу дипломів 450 студентам, які обійшли складання ЗНО за так званою системою Польський вступ.

Про це повідомляють в МОН.

Як розповіли у міністерстві, ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) було запроваджено саме з метою уникнення хабарів та махінацій з оцінками під час вступної компанії. Втім, деякі виші навчилися обходити цей процес та приймали студентів за так званою системою Польський вступ.

– Цей механізм полягає у тому, що спочатку вступник зараховується до іноземного закладу освіти, а після року навчання, яке у деяких випадках відбувалося навіть без виїзду за кордон, поновлюється до закладу вищої освіти в Україні на старший курс. Така схема давала змогу обійти ЗНО, а іноді й обмеження, встановлені стандартами вищої освіти, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж останніх років Міністерство освіти й науки України проводить роз’яснювальну роботу із закладами вищої освіти, але деякі заклади почали обманювати вступників і здобувачів вищої освіти й зробили це своїм брендом, розміщуючи відповідну інформацію навіть на офіційних вебсайтах.

– Особливо непокоїть, коли такі ЗВО здійснюють поновлення на спеціальності, здобуття освіти за якими необхідне для роботи за професіями, для яких запроваджено додаткове регулювання, – зауважили у Міносвіти.

Тому МОН заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам, які не відповідають вимогам Закону України Про вищу освіту.

Утім, ці студенти можуть узяти перерву в навчанні та завершити здобуття освіти наступного року, якщо виконають усі необхідні вимоги.

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