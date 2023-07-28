Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Терміново
Масова повітряна тривога: на Житомирщині гримлять вибухи
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Міносвіти заблокувало отримання дипломів 450 студентам, які обійшли ЗНО

Дипром про вищу освіту
Фото: Depositphotos

Міністерство освіти заблокувало видачу дипломів 450 студентам, які обійшли складання ЗНО за так званою системою Польський вступ. 

Про це повідомляють в МОН. 

Як розповіли у міністерстві, ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) було запроваджено саме з метою уникнення хабарів та махінацій з оцінками під час вступної компанії. Втім, деякі виші навчилися обходити цей процес та приймали студентів за так званою системою Польський вступ. 

– Цей механізм полягає у тому, що спочатку вступник зараховується до іноземного закладу освіти, а після року навчання, яке у деяких випадках відбувалося навіть без виїзду за кордон, поновлюється до закладу вищої освіти в Україні на старший курс. Така схема давала змогу обійти ЗНО, а іноді й обмеження, встановлені стандартами вищої освіти, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що упродовж останніх років Міністерство освіти й науки України проводить роз’яснювальну роботу із закладами вищої освіти, але деякі заклади почали обманювати вступників і здобувачів вищої освіти й зробили це своїм брендом, розміщуючи відповідну інформацію навіть на офіційних вебсайтах. 

– Особливо непокоїть, коли такі ЗВО здійснюють поновлення на спеціальності, здобуття освіти за якими необхідне для роботи за професіями, для яких запроваджено додаткове регулювання, – зауважили у Міносвіти. 

Тому МОН заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам, які не відповідають вимогам Закону України Про вищу освіту.

Утім, ці студенти можуть узяти перерву в навчанні та завершити здобуття освіти наступного  року, якщо виконають усі необхідні вимоги.

Читайте також
Вступна кампанія 2023: коли подавати документи та основні терміни вступу
Навчання, бібліотека, вступ, освіта

ЗНО, Міносвіти, студенти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Яка канцелярія знадобиться студенту на першому курсі: список необхідних речей
Канцелярія
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Мобілізація
Переосмислення радянського: в МОН розповіли, як планують змінювати українські школи
Міносвіти заблокувало отримання дипломів 450 студентам, які обійшли ЗНО
Вступ до вишу 2023: як подати заяву, необхідні документи та основні дати
Вступ, університет, навчання
Українці, які виїхали за кордон через війну, допомагатимуть покращити освіту в Україні
Школа - книги, дзвоник
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.07.2023)
Міносвіти заблокувало отримання дипломів 450 студентам, які обійшли ЗНО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.07.2023)
Міносвіти заблокувало отримання дипломів 450 студентам, які обійшли ЗНО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (28.07.2023)
Міносвіти заблокувало отримання дипломів 450 студентам, які обійшли ЗНО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (28.07.2023)
Міносвіти заблокувало отримання дипломів 450 студентам, які обійшли ЗНО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь