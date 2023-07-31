Рейтинг приватних університетів України 2023

Щороку в червні Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти формує узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України за результатами, які ці заклади отримували протягом року в загальновизнаних всеукраїнських і міжнародних рейтингах.

Для визначення тридцятки найкращих закладів, що надають вищу освіту за кошти фізичних і юридичних осіб, спеціалісти ВООРГВО беруть до уваги, яке місце приватні ЗВО посідаютьу рейтингах Scopus і 200 найкращих в Україні, а також кількість вступників.

Рейтинг 200 найкращих в Україні створюється на основі відкритих даних прямих вимірів із вебресурсів незалежних національних і міжнародних організацій та установ.

Цец рейтинг є максимально коректним і високошанованим через забезпечення повної відкритості, прозорості та незалежності ранжування університетів у ньому.

Під час складання рейтингу Scopus до уваги береться кількість наукових публікацій авторства студентів і викладачів вишів та кількість цитувань цих публікацій.

Цінність рейтингу полягає у тому, що він є маркером рівня фаховості наукового і науково-педагогічного кадрового складу ЗВО та показником актуальності й новизни їхніх наукових досліджень.

Кількість вступників, на відміну від двох вказаних рейтингів, демонструє визнання закладу не лише серед професійної спільноти, а й серед абітурієнтів.

Тож узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2023 року, складений фахівцями ВООРГВО, є найбільш збалансованим, адже враховує оцінки університетів, отримані за їхню наукову діяльність, якість освітніх послуг, попит на випускників на ринку праці та значущість суспільної думки про них.

30 кращих приватних університетів України 2023 за версією ВООРГВО має такий вигляд:

Якщо порівнювати з торішнім рейтингом, то бачимо, що лідер приватного сектору не змінився. Уже вчетверте першу позицію зі значним відривом обіймає Міжрегіональна академія управління персоналом.

Зберегли свої позиції в рейтингу такі заклади, як Львівський торговельно-економічний університет (2-ге місце) та Міжнародний гуманітарний університет (4-те місце).

А от Університет імені Альфреда Нобеля, розташований у Дніпрі, та Університет Київська школа економіки цьогоріч вибули з п’ятірки лідерів, посівши відповідно 7-ме та 8-ме місця.

Стрімке зростання в рейтинговій таблиці показав Європейський університет, за рік перемістившись з 10-ї позиції відразу на 3-тю.

Полтавський університет економіки і торгівлі продовжує поступове, але впевнене зростання, як і минулого року піднявся на одну сходинку, тепер уже – з шостого на пʼяте місце.

Зазначимо, що всі виші, які увійшли до 30 найкращих, є гідними для вступу на контрактну форму навчання, адже навчають популярних і затребуваних спеціальностей, роблять вищу освіту в Україні більш інноваційною та доступною для всіх охочих.

При цьому дотримуючись всіх державних стандартів, рекомендованих МОН України. А лідери тридцятки взагалі є потужними закладами-новаторами, що задають тренди в розвитку вітчизняної вищої школи.

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