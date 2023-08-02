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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Новий етап єВідновлення: хто і як може отримати компенсацію за знищене житло

Зруйнований під час війни будинок
Фото: УНІАН

У вівторок, 1 серпня, в Україні запустили другий етап державної програми єВідновлення. Відтепер громадяни зможуть подавати заявки через Дію на компенсацію не лише за пошкоджене, а й за зруйноване житло.

Як відомо, з травня українці подавали заяви, щоб отримати кошти на ремонт пошкодженого під час повномасштабної війни майна. А з 1 серпня програму розширюють на тих, чиє житло було знищене через російське вторгнення.

Що передбачає новий етап єВідновлення та як подати заяву – далі в матеріалі.

Хто може претендувати на компенсацію за зруйноване житло

Отримати компенсацію можуть громадяни-одноосібні власники житла, яке:

  • було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року (тобто під час повномасштабної війни);
  • не може бути відновлене;
  • розміщене на неокупованій території України;
  • не розташоване в зоні активних бойових дій;
  • внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (потрібно зареєструвати житло, якщо цього ще не сталося; зробити це можна онлайн на порталі Дія).

Тобто поки що компенсацію надаватимуть за зруйновані домівки, які мають одного власника. Як зазначив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в Кабміні планують скоро розширити послугу і на житло, що має кількох власників.

Також розробляється механізм компенсації для власників житла, розташованого на окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Пріоритет під час розгляду заявок надаватимуть: учасникам бойових дій, ветеранам, особам з інвалідністю внаслідок війни, мобілізованим, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю I та II груп.

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Як виглядатиме компенсація

Компенсацію надаватимуть у вигляді електронного житлового сертифікату для придбання нової квартири чи приватного будинку. Людина отримає сертифікат у Дії або на електронну пошту.

Його можна буде використати для купівлі житла як на первинному, так і на вторинному ринку, а також для інвестиції в нерухомість, яка будується.

Людина сама обиратиме, в якому населеному пункті хоче придбати житло.

Другий етап єВідновлення: як подати заяву

Для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про знищене житло. Це можна зробити в застосунку чи на порталі Дія.

Другий крок – подання заяви на компенсацію через застосунок Дія. Потрібно буде:

  • обрати пільгову категорію, якщо є;
  • ввести контактні дані;
  • замовити довідку про несудимість у Дії.

Згодом має з’явитися можливість подавати заяви через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.

Заяви розглянуть спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Вони ж оглянуть зруйноване житло, затвердять надання компенсації і визначать її суму.

Далі людина отримає сертифікат для купівлі нової квартири чи будинку. Із цим сертифікатом потрібно звернутися в ЦНАП (центр надання адміністративних послуг) або до нотаріуса та відмовитися від прав на зруйноване житло.

Крім того, після отримання компенсації потрібно буде відмовитися від майбутніх репарацій від РФ.

– Знищену нерухомість буде замінено новою, на яку отримаєте право власності… Якщо людина отримує компенсацію від держави, то вона вже не зможе претендувати на цю суму коштів із репарацій від країни-агресора, – наголосив Михайло Федоров.

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Наступний етап програми єВідновлення

Наступним етапом стане виплата коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. В уряді зараз розробляють механізм.

Кабмін також працює над механізмом компенсації для тих громадян, хто власним коштом відремонтував пошкоджене під час війни житло.

Компенсація за пошкоджене житло: скільки заяв уже подано

З травня надійшла 31 тис. заявок на компенсацію за пошкоджене житло, повідомив Михайло Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини.

Спеціальні комісії вже схвалили майже 5 тис. із них, і люди почали отримувати виплати на ремонт пошкоджених війною домівок. Максимальна сума становить 200 тис. грн.

Кошти надходять на віртуальну картку єВідновлення. Вона має спеціальний режим використання: кошти можна витрачати в безготівковій формі лише для купівлі будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг.

– Ця технологія унікальна для світу… Кошти можна використовувати тільки в магазинах, купуючи будівельні матеріали. Тобто неможливо ці кошти зняти і, наприклад, купити продукти. На сьогодні доєдналися вже близько 700 партнерів: від маленьких магазинчиків до великих відомих мереж, де можна купувати будівельні матеріали, – розповів Федоров.

Якщо в якомусь магазині неможливо придбати будівельні матеріали – це означає, що він не доєднався до програми єВідновлення.

Перелік партнерів-учасників програми, в яких можна придбати матеріали та послуги, є на сайті програми.

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Джерело: Міністерство відновлення України

Джерело: Дія, Міністерство цифрової трансформації
Війна в Україні, житло, Житло в Україні, Кабінет міністрів, Мінцифри, Михайло Федоров
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