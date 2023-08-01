Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

карта повітряних тривог онлайн

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме сигнал повітряної тривоги сповіщає українців про можливу небезпеку.

На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару, а де ситуація спокійна. Факти ICTV зібрали для вас усі доступні онлайн-карти повітряних тривог в Україні.

Офіційна мапа повітряних тривог України

Читайте також
Хімічна та радіаційна небезпека: в Україні з’явилися нові сигнали тривоги
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

Карта – Повітряна тривога

На карті можна подивитися не тільки, в яких регіонах повітряна тривога, а й де є небезпека хімічного ураження. Можна перейти на темний або світлий режим.

Умовні позначення:

  • Жовтим кольором позначено ділянки посиленої уваги.
  • Зеленим кольором – хімічна небезпека.
  • Світло-рожевим – повітряна тривога у місті.
  • Темніший рожевий – тривога у громаді.
  • Темно-рожевий – повітряна тривога в районі.
  • Червоний – тривога в області.

Також від розробників цієї онлайн-карти повітряних тривог доступний застосунок для Android та iOS, і Harmony OS. Цей додаток сповіщає про повітряну тривогу в тому регіоні, який ви оберете в налаштуваннях.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням. Ця карта працює за інформацією з каналу Повітряна тривога в Telegram.

Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги в кожному регіоні.

Умовні позначення:

  • Червоний – повітряна тривога.
  • Сірий (чи чорний) – немає тривоги.
  • Білий (чи світло-сірий) – немає інформації.

Мапа сирен України

Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.

Умовні позначення:

  • Помаранчевий – повітряна тривога.
  • Зелений – немає тривоги.
  • Сірий – немає інформації.

Карта повітряних тривог kopiyka.org

Це альтернативна незалежна карта, призначена для онлайн-перегляду тривоги в Україні.

Умовні позначення: 

  • Сірий – немає тривоги.
  • Червоний – повітряна тривога.
  • Білий – немає інформації.

На сервісі також можна увімкнути звукове сповіщення на конкретну область.

Полегшена версія карти https://kopiyka.org/s.

Як звучить сигнал повітряної тривоги

Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже рік, це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій різні, проте в наш час це означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги лунає як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.

Читайте також
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.08.2023
deepstatemap

Війна в Україні, Летальна зброя, тривоги
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупаційна влада Криму стверджує, що води в Північно-Кримському каналі вистачить на 2-3 місяці
керченський міст
Має дві воєнні складові: які наслідки для РФ матиме чергова атака БпЛА Москви
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Якщо відмовили у виплаті компенсації за смерть військового: що робити та як подати апеляцію
Герой України
Нові види повісток, відстрочка та умови бронювання: що змінилося в процесі мобілізації з 1 серпня 2023
українські військові, війна в Україні
У розвідці Британії назвали, які проблеми чекають на росіян на Півдні
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Виживають кожну хвилину: правозахисниця розповіла, що переживають жінки у полоні та як їм допомогти
психолог
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (01.08.2023)
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (31.07.2023)
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (31.07.2023)
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь