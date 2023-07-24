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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Понад 46 °C: у Греції температурний рекорд та десятки пожеж

Пожежа в Греції
Фото: Getty Images

У неділю, 23 липня, на території Греції зафіксували новий температурний рекорд: стовпчики термометрів перевищили позначку в 46°C.

Про це повідомляє місцеве видання Kathimerini з посиланням на дані автоматичних метеорологічних станцій Афінської національної обсерваторії.

Температурний рекорд зафіксовано у місті Гітейо, що розташоване на півострові Пелопоннес. Спека там сягнула 46,4°C.

Це новий рекорд максимальної температури в Греції від початку спостережень у 2006 році.

За прогнозами експертів, аномальна спека в Греції стане найтривалішою з будь-коли зафіксованих у країні.

– Ми, ймовірно, переживемо 16-17 днів сильної спеки, чого ніколи раніше не було в нашій країні, – розповів місцевим ЗМІ Костас Лагувардос, директор з досліджень Національної обсерваторії Греції.

Це пов’язано з тим, що температура, за прогнозами, підніметься вище 40 градусів за Цельсієм протягом наступних кількох днів, через що вони можуть стати найспекотнішими за пів століття. Метеорологи прогнозують, що в Афінах протягом шести-семи днів, до кінця липня, температура перевищуватиме 40 градусів за Цельсієм.

Вчені кажуть, що зміна клімату робить хвилі спеки довшими, інтенсивнішими та більш частими.

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Масштабні пожежі та евакуація

На тлі аномально спекотної погоди в Греції протягом неділі, 23 липня, виникло ще 64 пожежі. Загалом пожежники намагалися приборкати 82 лісові пожежі по всій країні.

Руйнівний вогонь охопив острів Родос, змусивши тікати звідти 19 тис. людей. Крім того, потужні пожежі спалахнули на островах Евбея та Корфу, інформує The Guardian.

На острові Евбея місцева влада закликала мешканців чотирьох південних сіл евакуюватися до міста Карист. Чиновники зазначають, що ситуація складна: пожежа може бути на відстані 2 км від населених пунктів, але через сильний вітер та густий дим важко дихати.

Інші пожежі, які вимагали евакуації, спалахнули на північно-східному боці острова Корфу та на півночі Пелопоннесу.

Рух по дорозі національного значення Афіни-Патри, що пролягає через узбережжя, перекрито.

У грецькому Міністерстві зміни клімату та цивільного захисту заявили, що надзвичайна ситуація на Родосі викликала “наймасштабнішу евакуацію через лісову пожежу в країні”. За даними місцевої поліції, 16 тис. людей були евакуйовані сушею, а ще 3 тис. – морем із 12 сіл і кількох готелів.

Шестеро людей потрапили до лікарні через проблеми з диханням. Одна людина впала і зламала ногу під час евакуації з готелю. Також постраждала вагітна жінка, але її життю ніщо не загрожує.

Туристи зібралися в аеропорту Родоса, чекаючи на можливість повернутися додому.

Греція, пожежі, евакуація на Родосі

Фото: Getty Images

Європейський Союз уже направив значне підкріплення для допомоги грецькій владі в боротьбі з пожежами. Йдеться про понад 450 пожежників і сім літаків з ЄС.

У понеділок, 24 липня, надзвичайний ризик пожежі (категорія ризику 5) прогнозують у п’яти регіонах Греції: Аттика; Центральна Греція (Беотія, Евбея); Пелопоннес; Західна Греція (Ілія); Південно-Егейському регіоні (Родос).

Ще у восьми регіонах очікується дуже високий ризик пожежі (четверта категорія ризику): зокрема, на Криті, в регіоні Фессалія, в районі Егейського моря, на Іонічних островах.

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Джерело: Greek Reporter, Kathimerini

Джерело: The Guardian
Греція, Евакуація, Лісові пожежі, Рекорд, Спека
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