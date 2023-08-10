Як підтвердити своє місце навчання у виші та що робити далі – алгоритм дій

Щоб стати студентом вишу, кожен вступник після отримання рекомендації до зарахування в заклад вищої освіти має підтвердити місце навчання.

Як підтвердити своє місце навчання та що робити після підтвердження – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як підтвердити своє місце навчання 2023

З 1 серпня абітурієнти почали отримувати рекомендації для вступу до вишів. Ті вступники, які були рекомендовані до зарахування на бюджет, напроти однієї з поданих заяв в електронному кабінеті побачили статус Рекомендовано (бюджет).

Щоб стати студентом вишу, абітурієнт має підтвердити своє місце навчання. Зробити це можна в електронному кабінеті:

Для всіх вступників – потрібно підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпис.

Вступники, які перебувають на території, деокупованій після 1 вересня 2022 року, або ж за кордоном, і не можуть отримати КЕП на ID-картку, потрібно завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви.

Як підписати заяву в електронному кабінеті

Перейдіть у свій електронний кабінет вступника та знайдіть пункт Подані заяви на вступ. Там виділіть позначкою заяву зі статусом Рекомендовано (бюджет) або Рекомендовано (контракт) та натисніть Підтвердити вибір місця здобуття освіти. Тепер вам потрібно підтвердити, що ви попереджені про обов’язковість подання військовозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа (позначка встановлюється усіма вступниками, незалежно від статі). Після цього оберіть пункт Накласти кваліфікований електронний підпис і натисніть кнопку Накласти КЕП. Для цього вам необхідно обрати центр сертифікації, який видав вам ключ, завантажити файл ключа, вказати пароль до нього та натиснути кнопку Підписати. Тепер оновіть сторінку, щоб переконатися, що заява успішно підписана. Якщо все буде гаразд, навпроти неї мають з’явитися дата і час підписання.

– Накласти КЕП в електронному кабінеті можуть ті вступники, у даних яких зазначено РНОКПП. Для вступників, які реєструвалися на НМТ 2023 року, ці дані будуть внесені автоматично. Іншим вступникам треба звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти для внесення інформації до бази, – повідомляють в МОН.

Якщо в мене немає КЕП: як завантажити сканкопії заяви

Вступники, які перебувають на території, деокупованій після 1 вересня 2022 року, або ж за кордоном, і не можуть отримати КЕП, повинні завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви, щоб підтвердити місце навчання.

Щоб завантажити сканкопії заяви:

В особистому кабінеті вступника знайдіть пункт Подані заяви на вступ. Виділіть позначкою потрібну заяву зі статусом Рекомендовано (бюджет) або Рекомендовано (контракт). Тепер натисніть Друк електронної заяви, заповніть додаткові дані й натисніть Так. Коли заява роздрукується, підпишіть її та відскануйте вже з власним підписом. Поверніться в кабінет вступника, знову виділіть потрібну заяву та натисніть Підтвердити вибір місця здобуття освіти. Оберіть пункт Завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви та завантажити файл у форматі jpg, jpeg чи pdf. Розмір файлу має бути не більш ніж 2 МБ. Тепер оновіть сторінку та переконайтеся, що заява успішно підписана.

До якого числа потрібно підтвердити місце навчання

Кожна категорія вступників має свій дедлайн підтвердження місця навчання.

29 липня (12:00) – фаховий молодший бакалавр на базі 9 класів.

– фаховий молодший бакалавр на базі 9 класів. 18 серпня (12:00) – фаховий молодший бакалавр на базі 11 класів і диплома кваліфікованого робітника.

– фаховий молодший бакалавр на базі 11 класів і диплома кваліфікованого робітника. 8 серпня (18:00) – молодший бакалавр, бакалавр, магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

– молодший бакалавр, бакалавр, магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. 29 серпня (18:00) – магістр на основі бакалавра (спеціаліста, магістра).

Що буде після підтвердження місця навчання

Коли ви підтвердите своє місце навчання, а заклад освіти опрацює його, статус заяви в електронному кабінеті буде змінено – До наказу. Водночас відбудуться зміни в статусах і інших ваших заяв.

Статус До наказу свідчить про зарахування вступника до закладу освіти на навчання. Після цього вступник має виконати вимоги до зарахування (онлайн або офлайн надати копії необхідних документів).

Також вступник має укласти договір про навчання між закладом освіти і вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників). Для цього потрібно особисто приїхати до вашого закладу освіти.

Джерело : Міносвіти

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