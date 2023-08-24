В Україні безробіття знижується, проте будуть проблеми з робочою силою – соціолог

Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха заявив, що в Україні безробіття поступово знижується, проте ми матимемо проблеми з кваліфікованою робочою силою.

Про це Євген Головаха наголосив в інтерв’ю Фактам ICTV.

За словами науковця, після 24 лютого 2022 року в Україні лише 12% бізнесменів зберегли свій бізнес у тому вигляді, яким він був. Тобто 88% — третина — втратили бізнес. Та в останні пів року підприємці повернули позиції.

— Раніше, згідно з дослідженнями, 38% говорили, що втратили суттєво; нині таких 29%. А безробіття зменшилося, тому що відкриваються нові підприємства. До того ж той, хто не знаходить собі місця, може спокійно поїхати. Зараз безробіття — не така серйозна проблема, як була на першому етапі цієї війни, — заявив соціолог.

На його думку, ми навпаки матимемо проблему з робочою силою, адже серед тих, хто виїхав за кордон, переважно кваліфікована і освічена частина населення. 50% українців, які зараз за кордоном, мають точно повернутися, бо 50% українців взагалі собі не уявляють життя без України, говорить соціолог Євген Головаха.

Проте буде дуже великою проблема з кваліфікованими працівниками, якщо повернеться лише половина. Тоді, вважає пан Євген, нам доведеться після перемоги, як країнам Євросоюзу, завозити робочу силу з-за кордону. Наприклад, із південної чи східної Азії.

Саме тому важливо, щоб війна якомога швидше закінчилася, і почалася відбудова в Україні.

Голова Інституту соціології переконаний, що якісний перепис населення можна починати десь через два роки після перемоги, адже рік піде на повернення тих, хто хоче повернутися, і ще рік – на підготовку. І тут головне – не гроші, а організація процесу, підготовка структур.

Аналогічна ситуація була після Другої світової війни у країнах Західної Європи.

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