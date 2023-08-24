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Україна Інтерв'ю
Інтерв'ю
Ольга Чайко, Журналістка Факти ICTV
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Соціолог пояснив, чому українцям треба готуватися до соціальних конфліктів у майбутньому

українці
Фото: Pixabay

Українці стали більш толерантними, навіть постійні сварки у соцмережах у порівнянні з війною видаються дитячими забавками. Проте у майбутньому конфлікти неминучі.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

За його словами, зараз українці більш сконцентровані на перемозі над російським ворогом.

– Та зараз в Україні з’явилась дивна диференціація, нові соціальні групи, яких у нас взагалі не було. Це і мігранти, ветерани, ті, хто проживав на окупованих територіях, ті, хто виїхав з України. Тобто, в Україні з’являється абсолютно нова соціальна структура. Для нас дуже незвична. А коли з’являються такі структури? Після революцій або шляхом дуже довгого природного процесу соціальних перетворень. А у нас виникла, фактично, революційна ситуація. Ми почали жити у країні абсолютно нової соціальної структури. І зрозуміло, що ці структури будуть не тільки у гармоніях, а й у конфліктах. До цього треба готуватися, – наголосив Євген Головаха.

На думку соціолога, після перемоги ми матимемо одне до одного свої претензії. Тому варто не допустити агресивних спалахів та взаємної ворожнечі. Про це мають подбати влада, люди, мистецтво, культура, а ще засоби масової інформації.

Серед проблемних питань, будуть і конфесійне, і мовне, вважає Євген Головаха. Є певні ознаки, що УПЦ (МП) стане українською церквою. Її парафії можуть не перейти до ПЦУ, але можуть зайняти проукраїнську і антиагресорську позицію.

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За словами соціолога, український народ такий, що проти нього важко піти.

До прикладу, українці загалом дуже терпляче ставилися до російської мови. Раніше вона природна була в Україні – десь 50 на 50, – хто якою мовою говорив. Лише 8% після 2014-го року вважали, що не треба викладати українську мову у школах. А зараз уже більшість проти викладання російської. І головне, що понад 50% – у південних регіонах, наголошує науковець.

Війна в Україні, Українці
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