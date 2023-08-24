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Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Украине безработица снижается, однако будут проблемы с рабочей силой — социолог

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Фото: Pixabay

Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха заявил, что в Украине безработица постепенно снижается, однако мы будем иметь проблемы с квалифицированной рабочей силой.

Об этом Евгений Головаха отметил в интервью Фактам ICTV.

По словам ученого, после 24 февраля 2022 года в Украине только 12% бизнесменов сохранили свой бизнес в том виде, каким он был. То есть 88% — треть — потеряли бизнес. Но в последние полгода предприниматели вернули позиции.

— Ранее, согласно исследованиям, 38% говорили, что потеряли существенно; сейчас таких 29%. А безработица уменьшилась, потому что открываются новые предприятия. К тому же, тот, кто не находит себе места, может спокойно уехать. Сейчас безработица — не такая серьезная проблема, как была на первом этапе этой войны, — заявил социолог.

По его мнению, мы наоборот будем иметь проблему с рабочей силой, ведь среди тех, кто выехал за границу, преимущественно квалифицированная и образованная часть населения. 50% украинцев, которые сейчас за границей, должны точно вернуться, потому что 50% украинцев вообще себе не представляют жизни без Украины, говорит социолог Евгений Головаха.

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Однако будет очень большой проблема с квалифицированными работниками, если вернется только половина. Тогда, считает Евгений Головаха, нам придется после победы, как странам Евросоюза, завозить рабочую силу из-за рубежа. Например, из южной или восточной Азии.

Именно поэтому важно, чтобы война как можно скорее закончилась, и началось восстановление в Украине.

Глава Института социологии убежден, что качественную перепись населения можно начинать где-то через два года после победы, ведь год уйдет на возвращение тех, кто хочет вернуться, и еще год — на подготовку. И здесь главное — не деньги, а организация процесса, подготовка структур.

Аналогичная ситуация была после Второй мировой войны в странах Западной Европы.

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