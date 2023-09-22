Як обрати джерело живлення: варіанти для квартири та дому

Українцям, про всяк випадок, у 2023 році потрібно бути готовими до тривалих відключень електроенергії. Без світла та електрики вдома важко, адже неможливо зарядити телефон чи користуватися побутовими приладами.

Наліпше вирішення цієї проблеми – джерела безперебійного живлення (ДБЖ), акумулятори та генератори.

Який із приладів живлення найкраще підійде для квартири – дізнавалися Факти ICTV.

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Джерело безперебійного живлення – що це

Це автоматичний пристрій, що дозволяє приєднаному до нього обладнанню деякий час працювати від своїх акумуляторів під час відключення електроенергії.

Ці прилади ще називають безперебійниками, або UPS (англ. Uninterruptible Power Supply).

Якісне ДБЖ захистить електронні прилади у вашій оселі від раптових стрибків напруги та забезпечить їхню подальшу роботу за відключення світла.

Безперебійник живлення та схожі пристрої постійно контролюють параметри електричної побутової або промислової мережі. У разі відключення електроенергії обладнання переводить на себе все навантаження підключених пристроїв.

Це створює умови для нормального функціонування будь-якої побутової техніки. Саме тому їх часто використовують у квартирах.

Системи освітлення, опалення та кондиціонування, телевізори, холодильники, відеоспостереження, комп’ютери та інші електросистеми вашої квартири працюватимуть у звичайному режимі при відключенні централізованого електропостачання.

Поділяють ДБЖ за принципом роботи та будовою. Саме від цього залежить, як працюватиме безперебійник, яка його вартість, ресурс, можливість використання з іншими приладами тощо.

Загалом ДБЖ поділяють на чотири види:

Резервні або офлайн – часто використовуються для безперебійної роботи персональних комп’ютерів. Напруга у них проходить транзитом.

Вмикання акумуляторного живлення відбувається, лише коли напруга падає нижче від допустимої норми, або за повної її відсутності. Верхній та нижній пороги напруги можуть різнитися, залежно від моделі. Такі безперебійники переважно малопотужні.

Лінійно-інтерактивні – принцип їхньої дії схожий із резервними. Головна відмінність – стабілізація вихідної напруги. Це дозволяє безперебійнику не перемикатися на батареї при різких стрибках напруги та при значному її зниженні.

Такий тип ДБЖ підійде для котлів опалення, електродвигунів тощо.

Безперервної дії (онлайн) з подвійним перетворенням – UPS такого типу вважаються найнадійнішими для забезпечення безперебійного живлення техніки. У них реалізована прогресивна система подвійного перетворення. Крім того, рівень їхнього захисту найвищий.

Робота таких ДБЖ базується на подвійному перетворенні струму: на вході – зі змінного на постійний, та на виході – з постійного на змінний. Таким чином забезпечуються ідеальні параметри струму на виході.

Також пристрій має резервну лінію By-pass, що підвищує його надійність.

А ще ДБЖ безперебійної дії постійно підключені. Саме це дозволяє перемикатися на акумулятор без жодної затримки в часі.

У разі вимкнення електропостачання безперебійні акумулятори можуть забезпечувати підключені прилади рівним струмом.

Гібридні МРРТ з правильною синусоїдою – багатофункціональне обладнання, яке поєднує в своїй конструкції декілька активних елементів. Даний тип джерел живлення дозволяє створити високоефективну систему безперебійного енергозабезпечення в квартирі.

Діапазон потужності від 1 до 6 кВт. До переваг можна віднести тривалий час автономної експлуатації побутової техніки.

Що стосується головних недоліків ДБЖ – ціна. Звичайно, вартість залежить від типу приладу та ваших бажань. Загалом ціна ДБЖ коливається від 2 тис. грн до 70 тис. грн.

– Якщо говорити про безперебійник для квартири, то він зможе забезпечити невелику групу предметів. Наприклад, котел, аби не замерзнути, чи холодильник, чайник, мікрохвильовку, роутер або комп’ютер. Ви просто підключаєте безперебійник до одного з приладів та користуєтесь ним, – зазначає консультант магазину Електро100.

У магазині електротоварів додали, що ДБЖ вигідно використовувати на окремий тип техніки у квартирі, наприклад, для підтримки холодильника у разі вимкнення електрики.

– Якщо говорити про забезпечення усієї квартири на кілька днів, то це коштуватиме кілька мільйонів гривень. Це дуже невигідно, та й не потрібно, оскільки можна економно використовувати ДБЖ та користуватися технікою за потреби. У такому випадку безперебійники ідеально підійдуть для квартири у разі вимкнення світла, – додали у Електро100.

Генератор для квартири

Це спеціальний портативний прилад, до якого можна підключати будь-які побутові прилади у разі відключення світла.

До головних переваг належать:

зручність у перенесенні – генератори мають ручки та колеса, тому їх можна ставити та використовувати будь-де;

тривалий термін служби та висока ефективність;

ідеально підходить для домашнього використання як резервне джерело живлення;

деякі моделі генераторів дозволяють управляти ними за допомогою смартфона.

Генератори можна встановлювати в квартирах, будинках, офісах або на відкритому повітрі, де немає доступу до електрики.

Вартість генераторів для квартири становить від 6 тис. грн до 90 тис. грн. Варто зазначити, що усе залежить від потужності приладу, часу його роботи та ваших потреб.

– Один мінус генераторів – це доволі шумна робота. Під час використання ці прилади дуже гудуть, що незручно для квартири. Проте, якщо ви маєте можливість поставити генератор у підвалі багатоповерхівки та підключити до своєї квартири, шум не буде вам заважати, – зазначили у Електро100.

На що варто звернути увагу під час вибору джерела живлення для квартири

Потужність – розрахуйте сумарну потужність (Вт) вашого квартирного обладнання, від цього відштовхуйтесь під час вибору приладів живлення. Аби не перенавантажувати прилади безперебійного живлення, варто додати до сумарної потужності вашого обладнання 20-25%. Час автономної роботи – звертайте увагу, скільки часу джерело живлення зможе забезпечувати ваші електронні прилади в квартирі. Час перемикання ДБЖ у режим резервного живлення. Чим швидше, тим краще. Оптимальний час для коректної роботи – 4-6 мс. Кількість і тип розеток або портів для підключення приладів до джерела живлення.

Також варто заздалегідь вирішити, у якому місці в квартирі ви будете розміщувати джерела живлення.

Не рекомендовано встановлювати прилади живлення у спальних кімнатах або поруч з ліжком. Також варто встановити обладнання у недоступному для дітей місці.

Крім того, для коректної роботи приладів температура повітря в приміщенні не повинна бути нижчою від+15°С і вищою за +35 °С.

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