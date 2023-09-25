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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Допомога у зв’язку з безробіттям: як отримати та розмір виплат

соціальні виплати
Фото: Depositphotos

На час воєнного стану державою було врегульовано призначення і розмір виплат українцям допомоги у зв’язку з безробіттям. Окрім того, 21 квітня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до Закону про безробіття в умовах війни.

Він спрощує отримання статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Хто зможе отримувати фінансову допомогу у зв’язку з безробіттям у 2023 році та у якому розмірі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як оформити допомогу у зв’язку з безробіттям 2023

Для цього необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості.

Заяву на призначення статусу безробітного можна подати до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості:

Такий спосіб отримання допомоги діє лише на час воєнного стану. Протягом 30 днів після його завершення безробітний повинен подати до центру зайнятості оригінали документів:

  • трудову книжку;
  • документ про освіту або його дублікат;
  • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;

ВПО у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, подається:

  1. заява про припинення трудових відносин, документ, що підтверджує факт припинення зайнятості або відповідне рішення суду в разі припинення трудових відносин у судовому порядку;
  2. за можливості розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини.

Відповідно, допомога почне надаватися з першого дня отримання статусу безробітного.

Хто може отримати допомогу у зв’язку з безробіттям

Закон України від 29.09.22 року № 2622-IX змінює багато норм, які стосуються умов та тривалості цих виплат.

У 2023 році допомогу у зв’язку з безробіттям можна буде отримувати лише за умови, що страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становитиме не менше ніж 7 місяців.

Крім того, більшості безробітним строк надання допомоги визначатимуть залежно від страхового стажу:

  • до 3 років – 180 календарних днів;
  • від 3 до 6 років – 210 календарних днів;
  • від 6 до 12 років – 240 календарних днів;
  • від 12 до 18 років – 270 календарних днів;
  • від 18 до 24 років – 300 календарних днів;
  • від 24 до 30 років – 330 календарних днів;
  • понад 30 років – 360 календарних днів.

Який розмір допомоги у 2023 році

Максимальний розмір виплат у зв’язку з безробіттям під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. У 2023 році – це 10 050 грн.

Допомогу у зв’язку з безробіттям виплачуватимуть залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

  • перша половина строку – 100%;
  • у подальшому – 50%.

Більше того, розмір допомоги у зв’язку з безробіттям визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги у зв’язку з безробіттям, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

  • до 3 років – 50%;
  • від 3 до 6 років – 55%;
  • від 6 до 12 років – 60%;
  • від 12 до 18 років – 65%;
  • від 18 до 24 років – 70%;
  • від 24 до 30 років – 75%;
  • понад 30 років – 80%.

Під час дії воєнного стану для безробітних, які перебувають на тимчасово окупованій території, виплата може здійснюватися без особистого відвідування особи.

До речі, якщо безробітний виїхав за кордон, то виплати припиняються.

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