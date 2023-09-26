Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіла двох людей
Елла Лібанова назвала чисельність населення України у 2023 році і яким воно буде в 2033-му
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Фото: Unsplash

В Україні у березні 2023 року відбулася індексація пенсій. Тому змінилися доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам. Розмір залежить від стажу, віку, статусу, чи працює пенсіонер тощо. Збільшення пенсій відбулося шляхом індексації основного розміру виплати без будь-яких доплат. Більше тепер отримують як пенсіонери, що працюють, так і непрацюючі пенсіонери. Яка мінімальна пенсія в Україні 2023 – читайте в матеріалі.

Мінімальна пенсія в Україні 2023: суми виплат

Мінімальні пенсії у 2023 році встановлено у таких розмірах:

  • основний розмір пенсії не менше 3120 грн – для тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, не працюють та мають повний страховий стаж 30 або 35 років;
  • загальний розмір пенсії не менше 3120 грн – для осіб, яким вже виповнилося 80 років та мають страховий стаж від 20 до 25 років;
  • не менше 3000 грн – особам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж від 30 до 35 років;
  • мінімально 3000 грн – для пенсіонерів віком від 75 до 80 років, із набутим стажем від 20 до 25 років;
  • не менше 2760 грн – працюючим пенсіонерам віком до 70 років, які мають страховий стаж від 30 до 35 років та особам з інвалідністю І групи.

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023

Мінімальна пенсійна виплата непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу – 2520 грн. Також з весни цього року щомісячно виплачують компенсації пенсіонерам наступних вікових категорій, за умови, що розмір їх пенсій не досягає 10 340 грн:

Зараз дивляться
  • 570 грн – пенсіонерам старше 80 років;
  • 456 грн – особам віком від 75 до 80 років;
  • 300 грн – віком від 70 до 75 років.
Читайте також
Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи – проєкт бюджету
пенсія гроші

Гроші, Пенсіонери, Пенсія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як призначатимуть субсидію на опалювальний сезон 2023-2024: все, що потрібно знати
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Як нараховується пенсія у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця 2023
пенсія
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Дуда назвав умову постачання військової техніки Україні
Анджей Дуда
Прожитковий мінімум 2024: розмір та що пропонується проєктом держбюджету
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
ІНТЕРВ’Ю окупантів | РФ ХОЧЕ ПОМСТИ за ордер на АРЕШТ ПУТІНА | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
ПРИЛІТ в Миколаєві | Харківщина ПІД УДАРОМ | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь