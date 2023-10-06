Як зараз виплачується допомога для ВПО: основні зміни 2023

Внутрішньо переміщеним особам в Україні виплачують державну допомогу. Її вважають видом державних соціальних виплат, які регулюються постановою уряду. Допомогу ВПО надають щомісяця.

Для цього потрібно було мати сам факт внутрішнього переміщення, засвідчений довідкою про взяття на облік ВПО. Однак з липня 2023 уряд прийняв низку постанов, які вносять певні корективи у виплати для ВПО. Що відомо про зміни у виплатах для ВПО 2023 – читайте в матеріалі.

Як зараз виплачується допомога для ВПО, і як вплинуло прийняття постанов №709 та №789

Адвокат Анжеліка Пономаренко стверджує, що 11 липня 2023 Уряд прийняв Постанову Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка внесла зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Для всіх переселенців, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року автоматично подовжили виплату ще на 6 місяців.

Зараз дивляться

Кому не продовжили виплати:

особам, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.).

тим, хто повернувся до покинутого місця проживання.

ВПО, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Припинилися виплати з 1.09.2023 року ВПО, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, які від моменту ухвалення даної Постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Як змінились правила виплат з 1 серпня 2023: особливості допомоги для тих ВПО, які звернулися вперше

В кінці липня Уряд схвалив постанову про чергове внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (постанова КМУ від 31.07.2023 № 789). З 1 серпня 2023 року допомогу призначають на шість місяців внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звертається за призначенням допомоги.

Гроші виплачують щомісяця внутрішньо переміщеній особі або уповноваженій особі на внутрішньо переміщену особу, у випадку недієздатності отримувача або дитину.

З 1 листопада 2023 року допомога призначатиметься на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачуватиметься щомісяця одному з членів сім’ї.

Всі інші попередньо анонсовані норми Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (в редакції постанови КМУ від 11.07.2023 № 709) не змінюються і набрали чинності з 1 серпня 2023 року.

Як зараз виплачується допомога: кому продовжують виплати, а кому – ні

Тепер в Україні є два виплатних періоди допомоги ВПО – до 15 і 28 числа кожного місяця. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання в таких сумах:

3 тис. грн – особам з інвалідністю та дітям;

2000 – для всіх інших.

Як раніше заявляв адвокат, з 1 вересня 2023 року виплати допомоги припинили, якщо за результатами верифікації з’ясувалося, що переселенець після 15 липня 2023 року купив нову машину, нерухоме майно від 100 тис. грн, цінні папери, іноземну валюту, має власне житло й т.д.

Варто додати, що влада застосовує майнові критерії при наданні допомоги.

Наприклад, надання допомоги не залежить від працевлаштованості ВПО, наявності в неї інших джерел доходу та заощаджень, стану здоров’я тощо.

Також в правилах не зазначено, що ВПО може купити те чи інше майно за кредит або позику. Також ВПО може втратити виплати через те, що замінює техніку на суму, яка перевищує 100 тис. грн (наприклад, купує техніку для дому на заміну зруйнованому).

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