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Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB

GLSDB

Перша партія високоточних далекобійних снарядів GLSDB може бути доставлена в Україну в найближчі місяці, повідомляють у компанії-виробнику Boeing.

Що відомо про малогабаритні високоточні бомби GLSDB, які встановлюються на ракети, які їхні технічні характеристики та особливості, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке GLSDB

У дослівному перекладі, це означає бомба малого діаметра наземного запуску (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Фактично, GLSDB — це крилата бомба.

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Бомба розроблена компанією Boeing у партнерстві з Saab, які зазначають, що GLSDB є гнучкою, високоефективною та точною зброєю, яка може уражати ціль на великих відстанях.

Керована бомба малого діаметра складається з авіабомби GBU-39 та ракетного двигуна від M26 MLRS.

М26 — це звичайна ракета для M270 та HIMARS. Тому для створення GLSDB розбирають звичайні ракети. А GBU-39 — це керована бомба, яка працює через GPS.

Обидва компоненти – як бомба GBU-39, так і ракетний двигун M26, є у значній кількості на складах США. Масове виробництво дало змогу зменшити ціну,  якщо порівнювати зі снарядами GMLRS, які коштують від $105 тис. до $150 тис., до діапазону від $40 тис. до $57 тис.

Боєприпас GLSDB може уражати цілі на відстані до 150 км. Для наведення на ціль бомба використовує глобальну систему GPS та інерціальну навігаційну систему.

GLSDB

Фото: SAAB

– Дальність 150 км, здатність уражати цілі під різними кутами та дуже висока точність. Saab і Boeing спільно розробили наземну бомбу малого діаметра (GLSDB) – ракетний артилерійський боєприпас, призначений для задоволення потреб Збройних сил, – йдеться на сайті Saab.

Корпус бомби виготовлений з вуглецевого волокна та заповнений вибуховою речовиною DIME для більш цілеспрямованого вибуху.

GLSDB має крила, які розгортаються у повітрі. Така особливість значно збільшує дальність ураження. Великим плюсом є те, що керована бомба може запускатися з ракетних систем MLRS-M270 та HIMARS, які вже є в Україні.

– GLSDB має здатність літати на балістичних траєкторіях та маневрах для ураження цілей, які не можна дістати звичайною вогнепальною зброєю, – зазначають в Saab.

Єдиний мінус керованої бомби у тому, що вона може уражати лише нерухомі цілі. А щоб знищувати рухому мету, ракета повинна мати спеціальну головку самонаведення, її повинні наводити лазерним променем із безпілотника чи літака.

Особливості GLSDB

боєприпас GLSDB

Фото: SAAB

На офіційному сайті компанії Saab зазначають, що до головних особливостей керованої бомби GLSDB належать:

  • Збільшений діапазон.
  • Керована артилерія.
  • Точність у межах одного метра.
  • Бомба розроблена для удару під будь-яким кутом.
  • GLSDB забезпечує максимальну гнучкість та доповнює наявну зброю балістичної траєкторії.
  • Можливість працювати в будь-який час доби за різних погодних умов.
  • Запуск із прихованих чи захищених позицій, що дає змогу уникнути виявлення.
  • Оснащена лазерами SDB, які дають змогу уражати навіть рухомі цілі.

Технічні характеристики

  • Маса – 130 кг.
  • Довжина – 1,8 м.
  • Дальність – 142 км (за іншими даними – понад 150 км).
  • Ширина – 190 мм.

Дальність польоту разом з ракетою M26 дасть змогу Україні атакувати військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

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Фото: SAAP

Бомба, Війна в Україні, Летальна зброя, США
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