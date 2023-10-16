Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива: партизани вранці підірвали колію в Мелітополі
Терміново
Робота Морських малюків: у Севастополі вибухнув носій Калібрів Буян
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій

дитина плаче
Фото: Unsplash

Статус дитини війни у 2023 році може отримати неповнолітня особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Порядок надання такого статусу регулюється постановою Кабміну № 268 від 5 квітня 2017 року.

Відповідний статус надається, якщо дитина:

Зараз дивляться
  • отримала поранення, контузію, каліцтво;
  • зазнала фізичного, сексуального насильства;
  • була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
  • залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
  • незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;
  • зазнала психологічного насильства.

Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. При цьому під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на здоров’я та розвиток дитини.

Хто надає статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту

Статус надається органом опіки та піклування за місцем фактичного  проживання або перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, за місцем звернення, за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Особи, уповноважені подавати документи для оформлення статусу

  • законний представник дитини:
  • сама дитина (з 14 років);
  • представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють);
  • родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).

Перелік документів, які подаються для оформлення статусу

До служби у справах дітей подається заява про надання статусу, згода на обробку персональних даних і копії таких документів:

  • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
  • документа, що посвідчує особу заявника;
  • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо дитина постійно проживає або перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі – документ, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
  • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
  • паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);
  • паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);
  • витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

До заяви також подаються документи, які підтверджують обставини, необхідні для отримання даного статусу. Зокрема, медичні документи, заяви про вчинення щодо дитини правопорушення, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертиз.

Скільки очікувати рішення

Термін розгляду рішення про надання або відмову в наданні статусу – 30 календарних днів. У разі негативної відповіді рішення можна оскаржити в суді.

Читайте також
Чи передбачені в Україні грошові виплати дітям зі статусом дитина війни 2023: пояснює експерт
Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій

Війна в Україні, Діти.UA
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Одна з бригад РФ “уже закінчилася”: ЗСУ під Авдіївкою готуються до нових штурмів
ЗСУ на фронті
РФ готується до масштабних боїв на Херсонщині: партизани назвали ознаки
російські окупанти
Російська ПВК Редут вербує колишніх вагнерівців – розвідка Британії
армія РФ російські військові
Буданов під час однієї з операцій переконав по рації 19 росіян здатися в полон – боєць ГУР
Кирило Буданов - керівник ГУР
Статус учасника бойових дій: що це та які пільги
Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Останні новини з Авдіївки | Успіхи ЗСУ за тиждень | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій
Українці не можуть покинути сектор Гази | Виклики для уряду | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій
Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій
Росія “освятила” бухту в Севастополі | ППО в оренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь