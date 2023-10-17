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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації або забронювати своїх працівників – відповідь юриста

Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації або забронювати своїх працівників – відповідь юриста
Фото: Unsplash

Часто на просторах інтернету можна знайти інформацію про те, що фізособа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації, як і не може забронювати своїх працівників. ФОПи не визначені в переліку тих, хто може бронювати військовозобов’язаних. Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації насправді – читайте в матеріалі.

Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, отримати бронь ФОПи можуть. В разі, якщо це фізична особа-підприємець і ті особи, які працюють, виконують відповідне оборонне замовлення чи виконують якісь замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, які необхідні безпосередньо для оброблення здатності України, то отримати бронь – цілком можливо.

Чому саме ФОПи можуть отримати бронь від мобілізації або забронювати своїх працівників

Юрист зазначає, що об’єктивно і теоретично, ФОПи можуть це зробити згідно з українським законодавством.

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Однак ФОП повинен бути пов’язаний з виконанням завдань, пов’язаних із захистом територіальної цінності та виконанням відповідних завдань оборонного характеру.

Адже якщо вони займаються обороноздатністю України, то звичайно, що мають право на бронь.

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війна, Війна в Україні, мобілізація, ФОП
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