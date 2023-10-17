Як проводять перерахунок пенсії працюючих пенсіонерів у 2023 році
Працюючим пенсіонерам перерахунок виплат здійснюється після звільнення. При перерахунку враховується актуальний прожитковий мінімум та нові дані про стаж. Який розмір пенсії в працюючих пенсіонерів у 2023 році та від чого залежить сума виплати – читайте в матеріалі Фактів ICTV
Базова формула розрахунку пенсій в Україні
Базово величина пенсії визначається множенням трьох показників:
- середньомісячної зарплати за три попередні роки;
- коефіцієнта, визначеного на підставі зарплати пенсіонера та її співвідношення із середнім значенням заробітної плати по Україні;
- коефіцієнта стажу.
Зрозуміло, при визначенні кожної складової існують свої тонкощі. Але тим не менш, ця формула є основою розрахунку пенсійних виплат як для працюючих, так і для непрацюючих пенсіонерів.
Як різниться розрахунок пенсій працюючих і непрацюючих пенсіонерів
Різниться розрахунок пенсій у цих випадках в іншому. У низки пенсіонерів розмір мінімальної пенсії, як і надбавки за понаднормовий стаж, залежить від значення прожиткового мінімуму.
Якщо прожитковий мінімум збільшується, з ним і зростає пенсія непрацюючих українців. А ось тим, хто продовжує працювати на пенсії, такий перерахунок не роблять.
Якщо ж працюючий пенсіонер звільняється, тоді проводиться перерахунок виплат на підставі актуального прожиткового мінімуму.
Розмір пенсії працюючих пенсіонерів у 2023 році
На поточний момент в Україні пенсія пенсіонера, який працює, залежно від віку і стажу становить:
- 2 093 грн – незалежно від віку;
- 2 760 грн – у віці до 70 років при 30-35 роках стажу;
- 3 тис. грн – у віці 70-75 років при 30-35 роках стажу;
- 3 тис. грн – у віці 75-80 років при 20-25 роках стажу;
- 3 120 грн – у віці від 80 років при 20-25 роках стажу.
Останній перерахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам відбувся у квітні 2023 року. Він торкнувся тих, хто отримав ще не менше двох років страхового стажу. Пенсії зросли у 401 тис. українців у середньому на 221,74 грн.
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