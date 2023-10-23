Хто має право носити військову форму 2023: відповідає адвокат
Військова форма та одяг у стилі мілітарі стали доволі популярними останнім часом. Через те, що війна в країні несе вплив на всі сфери життя суспільства, особливо гостро та швидко на це реагує мода.
Таку тенденцію можна побачити, наприклад, у колекціях українських брендів, які рясніють мілітарі-лінійками. Хто має право носити військову форму 2023 і що буде, якщо цивільна людина носитиме такий одяг у 2023 році – читайте в матеріалі.
Хто має право носити військову форму 2023: закон і цивільні
Адвокат Ганна Колесник зазначає, що деякі українці надають перевагу одягу в стилі мілітарі, однак при цьому не є військовослужбовцями. За це вони можуть понести відповідальність, адже законодавство забороняє цивільним носити військову форму як у мирний, так і у воєнний час.
Ще у 2019 КУпАП було доповнена новою статтею 186 з позначкою 8. У ній носіння форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ або іншими особами, які не мають на це право, передбачено така відповідальність – перше попередження, а також штраф у сумі 2550 грн із конфіскацією відповідного одягу.
Хто має право носити військову форму: перелік
Право на носіння військової форми одягу мають:
- військовослужбовці;
- військовозобов’язані під час проходження зборів;
- резервісти;
- курсанти;
- ліцеїсти;
- особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук