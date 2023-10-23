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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Хто має право носити військову форму 2023: відповідає адвокат

Хто має право носити військову форму 2023: відповідає адвокат
Фото: Unsplash

Військова форма та одяг у стилі мілітарі стали доволі популярними останнім часом. Через те, що війна в країні несе вплив на всі сфери життя суспільства, особливо гостро та швидко на це реагує мода.

Таку тенденцію можна побачити, наприклад, у колекціях українських брендів, які рясніють мілітарі-лінійками. Хто має право носити військову форму 2023 і що буде, якщо цивільна людина носитиме такий одяг у 2023 році – читайте в матеріалі.

Хто має право носити військову форму 2023: закон і цивільні

Адвокат Ганна Колесник зазначає, що деякі українці надають перевагу одягу в стилі мілітарі, однак при цьому не є військовослужбовцями. За це вони можуть понести відповідальність, адже законодавство забороняє цивільним носити військову форму як у мирний, так і у воєнний час.

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Ще у 2019 КУпАП  було доповнена новою статтею 186 з позначкою 8. У ній носіння форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ або іншими особами, які не мають на це право, передбачено така відповідальність – перше попередження, а також штраф у сумі 2550 грн із конфіскацією відповідного одягу.

Хто має право носити військову форму: перелік

Право на носіння військової форми одягу мають:

  • військовослужбовці;
  • військовозобов’язані під час проходження зборів;
  • резервісти;
  • курсанти;
  • ліцеїсти;
  • особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.
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