Хто має право носити військову форму 2023: відповідає адвокат

Військова форма та одяг у стилі мілітарі стали доволі популярними останнім часом. Через те, що війна в країні несе вплив на всі сфери життя суспільства, особливо гостро та швидко на це реагує мода.

Таку тенденцію можна побачити, наприклад, у колекціях українських брендів, які рясніють мілітарі-лінійками. Хто має право носити військову форму 2023 і що буде, якщо цивільна людина носитиме такий одяг у 2023 році – читайте в матеріалі.

Хто має право носити військову форму 2023: закон і цивільні

Адвокат Ганна Колесник зазначає, що деякі українці надають перевагу одягу в стилі мілітарі, однак при цьому не є військовослужбовцями. За це вони можуть понести відповідальність, адже законодавство забороняє цивільним носити військову форму як у мирний, так і у воєнний час.

Зараз дивляться

Ще у 2019 КУпАП було доповнена новою статтею 186 з позначкою 8. У ній носіння форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ або іншими особами, які не мають на це право, передбачено така відповідальність – перше попередження, а також штраф у сумі 2550 грн із конфіскацією відповідного одягу.

Хто має право носити військову форму: перелік

Право на носіння військової форми одягу мають:

військовослужбовці;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти;

курсанти;

ліцеїсти;

особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.