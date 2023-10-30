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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи може ТЦК відмовити у бронюванні та як діяти в такій ситуації: відповідає адвокат

Чи може ТЦК відмовити у бронюванні та як діяти в такій ситуації: відповідає адвокат
Фото: Unsplash

Під час воєнного стану не всі військовозобов’язані повинні вирушити на військову службу. Існують певні підстави, які гарантують звільнення від мобілізації на законному підґрунті. Серед них – бронювання працівників. Чи може ТЦК відмовити у бронюванні у 2023 році – читайте в матеріалі.

Чи може ТЦК відмовити у бронюванні: пояснює експерт

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що бронюванням працівників займається Міністерство оборони, а от ТЦК підпорядковуються Генеральному штабу. Тому ТЦК в принципі жодного стосунку до бронювання не мають.

Однак часто буває, що центри комплектації ігнорують факт бронювання у таких працівників.

Тобто фактично ТЦК ігнорують законодавство і намагаються мобілізувати заброньовану особу під приводом того, що та сама погодилась бути мобілізованою.

Зараз дивляться

Що робити, якщо ТЦК затримують заброньованих працівників

За словами експерта, представники ТЦК не мають права затримувати людей (будь-яких) і кудись доставляти. В таких випадках це потрібно оскаржувати в судовому порядку, звертатись до правоохоронних органів, адвоката й захищати свої права.

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