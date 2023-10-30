Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як українцям зекономити на комуналці – прості правила

Комунальні послуги

Українці щоденно спостерігають за підвищенням цін на товари та послуги. Попри високі цінники в магазинах, на нас ще очікує важкий опалювальний сезон.

Хоч президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів, за комуналку все ж сплачувати доведеться.

Мало хто знає, але існують прості правила, дотримуючись яких, можна неабияк зекономити на комунальних послугах.

Зараз дивляться

Як українцям зекономити на комунальних послугах – дізнавалися Факти ICTV.

Як зекономити на комуналці – правила

Київтеплоенерго опублікувало поради для українців, які допоможуть раціонально користуватись побутовими приладами та економити енергію:

  • Встановлюйте холодильник подалі від плити чи інших електричних приладів. Справа у тому, що прилади збільшують навантаження на компресор холодильника, що в результаті призводить до використання більшої кількості електроенергії.

Відстань від холодильника до стіни має становити не менше 5 см. Пам’ятайте, що неправильно розташований холодильник споживає до 30% більше енергії.

Крім того, якщо ви збираєтесь купувати нову техніку чи замінювати стару, то вибирайте економічні прилади з класом енергоефективності не нижче А+.

  • Завантажуйте пральну машинку на дозволений максимум – при частковому завантаженні споживається майже стільки ж енергії, як і при повному.
  • Посудомийну машину теж завантажуйте на максимум – ви можете кілька днів збирати брудний посуд, а потім мити усе разом.

Щоб брудні тарілки та каструлі не почали тхнути, приберіть з них залишки їжі та ополосніть водою.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
  • Розпочинайте прасування з тих речей, які потребують мінімальної температури. Поступово підвищуйте градус та продовжуйте прасувати інші речі.

Крім того, якщо правильно випрати та висушити одяг, то його взагалі можна не прасувати.

  • В електрочайнику кип’ятіть лише необхідну кількість води. Наприклад, якщо чай будете пити лише ви, кип’ятіть воду на одну чашку.
  • Регулярно очищуйте чайник від накипу – це підвищить теплопровідність та зменшить споживання електроенергії.

Крім того, своєчасне очищення чайника від накипу продовжить термін його служби. Одним з простих та дешевих способів очистки є лимонна кислота.

  • Налаштуйте температуру бойлера – якщо вона зависока, це зайві витрати.
  • Не вимикайте повністю бойлер – на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля.
  • Під час приготування їжі на електроплиті користуйтесь посудом з кришкою. Страва приготується швидше, а електроенергії буде спожито менше.

Також ви можете користуватись мікрохвильовкою або мультиваркою. Ці прилади допоможуть швидко приготувати їжу, при цьому споживаючи мало електроенергії.

Економія води

  • Вчасно вимикайте воду, коли вона вам не потрібна. Наприклад, під час чищення зубів чи миття голови, якщо вода просто стікає, краще вимкніть кран.
  • Користуйтеся справною сантехнікою. Через кран або трубу, котрі протікають, за добу можна втратити від 20 до 200 л води.
  • Замініть зливний бачок унітаза на сучасний з двома режимами зливу – звичайним та економним. Це дозволить заощадити близько 20 л на день.
  • Приймайте душ, а не ванну.
  • Коли миєте посуд, набирайте у раковину води та закривайте її корком. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою.

Економія тепла

Цьогоріч тепло у квартирі дуже важливе, тому щоб не втрачати його та не сплачувати більше:

  • Утепліть квартиру чи будинок.
  • Замініть вікна в квартирі на металопластикові та встановіть зимовий режим.
  • Не провітрюйте довго квартиру взимку. Краще одночасно відчинити вікна на 5 хв.
  • На батареї встановіть регулятор температури. Так, якщо буде спекотно, ви зможете зменшити температуру і відповідно заощадите.
  • Встановіть за радіатором тепловідбивний екран. Таким чином, більше тепла буде йти на обігрів кімнати, а не на нагрівання стіни за батареєю.
Читайте також
Чи підвищать тарифи на електроенергію в Україні – відповідь експерта
Як українцям зекономити на комуналці – прості правила

Комунальні платежі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як дізнатися, чи нарахована субсидія 2023 – інструкція
Як українцям зекономити на комуналці – прості правила
Субсидії на новий опалювальний сезон: що зміниться у листопаді 2023
опалення
Пільги на комунальні послуги для УБД 2023: як отримати та що знадобиться
Як українцям зекономити на комуналці – прості правила
Як пенсіонерам оформити субсидію на опалювальний сезон 2023-2024
Як українцям зекономити на комуналці – прості правила
Компенсація за комунальні послуги для ВПО 2023: як її отримати і якою буде сума
ВПО

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Як українцям зекономити на комуналці – прості правила
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Як українцям зекономити на комуналці – прості правила
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Як українцям зекономити на комуналці – прості правила
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Як українцям зекономити на комуналці – прості правила
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь