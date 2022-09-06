Вересень, 06 в 12:51

З 1 жовтня 2021 року Кабінет міністрів Україні встановив для побутових споживачів в Україні нові ціни на електроенергію.

Вже близько року ціни на електроенергію в Україні залишають незмінними. Чи чекати українцям на підвищення плати за електроенергію – дізнавалися Факти ICTV.

Ціна за електроенергію у 2022 році

Наразі українці, що споживають на місяць до 250 кВт⋅год (включно), платять за електроенергію – 1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт⋅год.

Зараз дивляться

Ті українці, що споживають більше 250 кВт⋅год, платять – 1,68 грн за 1 кВт⋅год.

Термін дії цих тарифів було встановлено до 30 квітня 2022 року, але Кабмін подовжив їх до 31 жовтня 2022 року.

Коли підвищать тарифи за електроенергію

На думку фінансового аналітика Олексія Лупоносова, сьогодні неприпустимо збільшувати будь-які тарифи для населення.

– Сьогодні взагалі неприпустимо збільшувати тарифи для українців, у тому числі і на електроенергію. На жаль, сьогодні ми маємо певні проблеми з Запорізькою АЕС. Це найпотужніша АЕС у Європі, яку ми модернізували, – каже аналітик.

Лупоносов наголошує, що втрачаючи генерації та інвестиції, в Україні збільшується собівартість електроенергії та її генерації. Але на думку експерта, це не привід підвищувати тарифи на світло, особливо під час війни.

– Сьогодні потрібно шукати певні грошові донати, аби Україна не збільшувала тарифи для населення. Крім того, є розпорядження президента, де вказано, що тарифи для українців збільшуватись не мають. Так, ми розуміємо, що є багато важелів, починаючи з росту курсу, закінчують втратою генерації та сплатою кредитів. Але це не привід для підвищення тарифів на електроенергію, – зазначає експерт.

На питання, чому можуть все ж збільшити тарифи, аналітик відповідає, що наші генеруючі компанії брали кредити у банках і їм потрібно сплачувати відсотки.

– Чому хочуть збільшувати тарифи? Бо наші генеруючі компанії брали кредити у банках і їм потрібно сплачувати відсотки. На сьогодні, на жаль, генеруючі компанії не мають кредитних канікул. Якби у нас був оголошений стан війни, це був би безперечний форс-мажор. Сьогодні, аби уникнути відсотків, потрібно йти до суду і там доводити, що у вас конкретний форс-мажор. А цього робити не хочуть, – зазначає Лупоносов.

Фінансовий аналітик додає, аби не доводити форс-мажор, генеруючим компанія простіше збільшити тарифи для населення.