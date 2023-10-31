Хто має право вийти на пенсію за віком у 2024 році – таблиця

Вийти на пенсію у 60 років у 2024-му зможуть чоловіки та жінки, які мають щонайменше 31 рік страхового стажу. З наступного року його тривалість збільшують на один рік. Якщо він буде меншим, така можливість буде лише у 63 або 65 років.

Факти ICTV розповідають про умови виходу на пенсію в Україні у 2024 році.

Кожного року до 2028-го мінімальний стаж підвищуватимуть на один рік:

з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35.

Після досягнення 63-річного віку треба мати не менше 21 року стажу, у 65 – щонайменше 15.

Зараз дивляться

Тобто, протягом 2024 року можна вийти на пенсію:

У 60 років – якщо страховий стаж становить не менше 31 року.

У 63 роки – якщо страховий стаж становить від 21 до 31 року.

У 65 років – якщо страховий стаж становить від 15 до 21 років.

Якщо ж до 65 років людина не накопичила хоча б 15 років стажу, вона може розраховувати лише на отримання соціальної допомоги.

В уряді обіцяють, що з 1 березня 2024 року вже вдруге під час війни буде проведена індексація пенсій.

Окрім того, планується запровадження нарахування пенсії за бальною системою, яка має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, та тими, хто зробив це нещодавно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.