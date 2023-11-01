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Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Правила ввезення та вивезення алкоголю в Україні – відповідь юриста

Вино коробка
Фото: Pixabay

Перевезення алкоголю через кордон регулюється митним законодавством кожної країни. Водночас правила різних держав можуть суттєво відрізнятись. Які обмеження діють в Україні на ввезення та вивезення алкоголю, а також яку кількість алкогольних напоїв можна перевозити через кордон без штрафів та конфіскацій – Факти ICTV запитали у юриста та адвоката Ростислава Кравця.

Скільки алкоголю можна ввозити в Україну

За словами юриста, ввозити алкоголь на митну територію України можуть тільки повнолітні особи, яким виповнилося 18 років. Одна людина може безмитно ввезти в Україну в ручній поклажі або багажі алкогольні напої в такому обсязі:

  • пиво – 5 літрів;
  • вино – 2 літри;
  • слабоалкогольні напої (міцність менше за 22,3%) – 2 літри;
  • міцний алкоголь (міцність понад 22,3%) – 1 літр.

Така кількість спиртовмісних напоїв під час ввезення в Україну не потребує письмового декларування.

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Скільки алкоголю дозволено вивозити з України

Ростислав Кравець також зазначив, що на вивезення з нашої країни алкоголю обмежень не встановлено. Але водночас потрібно розуміти, які правила ввезення алкогольних напоїв діють у тій країні, куди ви прямуєте. Наприклад, до деяких арабських країн ввезення алкоголю заборонено категорично, наголосив експерт.

Тому він настійно радить перед поїздкою детально з’ясовувати ці нюанси в кожній конкретній країні, щоб подорож не залишила неприємних спогадів.

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Алкоголь, за кордон, митний кодекс
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