Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати

Гроші
Фото: Depositphotos

В Україні передбачено соціальні пенсії тим особам, які не мають права на традиційну виплату у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу.

Що таке соціальна пенсія в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна пенсія: що це

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – щомісячна допомога, що надається згідно з нормами відповідного закону у грошовій формі.

Зараз дивляться

Соціальна пенсія — це грошова підтримка, яка виплачується щомісячно з держбюджету непрацездатним чи обмежено працездатним українцям, які не мають трудового стажу або інших джерел доходу.

Українським законодавством встановлено три види соціальних виплат, які розрізняються за призначенням:

  • За віком – соціальна допомога особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії.
  • За станом здоров’я – призначається особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу.
  • За втратою годувальника – виплачується неповнолітнім дітям до 18 років і студентам очних відділень вишів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків.

Соціальну пенсію можуть отримувати не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну на постійне проживання.

Соціальна пенсія пенсіонерам

Під час призначення пенсії найважливіше – наявність у людини страхового стажу. На другому місці стоїть пенсійний вік.

Якщо людина має страховий стаж, але менше ніж 15 років, можна розраховувати лише на мінімальний розмір пенсії. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму. Раніше така пенсія називалася соціальною.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Якщо ж людина не працювала офіційно і, відповідно, не має взагалі страхового стажу – отримуватиме допомогу, а не пенсію.

Вона має назву Державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію. Її розмір теж прив’язаний до прожиткового мінімуму. Відповідно, розмір державної соціальної допомоги 2023 становить 2 100 грн.

Тобто, коли особа досягає пенсійного віку та не має потрібного стажу для отримання звичайної пенсії, вона звертається до органів соціального захисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання та оформлює собі соціальну пенсію.

Крім того, особи, які не мають права на пенсію, також можуть отримувати соціальну допомогу на догляд. Вона виплачується незалежно від отримання особою інших видів виплат чи допомог.

Державна соціальна допомога та допомога з догляду виплачуються пенсіонерам щомісячно. 

Соціальна пенсія з інвалідності

Державна соціальна пенсія призначається особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, які не мають страхового стажу.

Матеріальна підтримка надається у термін, протягом якого особі призначена інвалідність. В окремих випадках (інвалідність І групи, досягнення пенсійного віку) пенсія призначається безстроково.

Розмір такої соціальної допомоги прив’язаний до прожиткового мінімуму:

  • І група — 100%;
  • ІІ група — 80%;
  • ІІІ група — 60%.
Читайте також
Накопичувальна пенсія: що це і коли запровадять
Накопичувальна пенсія

Пенсіонери, Пенсія, Соціальні виплати
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Послуги для ВПО у Дії тимчасово не працюватимуть через оновлення: що зміниться
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Не треба звертатись кожному члену сім’ї окремо: що зміниться у виплатах ВПО з 1 листопада
переселенці ПВО
Втратили трудову книжку під час війни? Що робити та які документи знадобляться
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь