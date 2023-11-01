Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати

В Україні передбачено соціальні пенсії тим особам, які не мають права на традиційну виплату у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу.

Що таке соціальна пенсія в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна пенсія: що це

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – щомісячна допомога, що надається згідно з нормами відповідного закону у грошовій формі.

Зараз дивляться

Соціальна пенсія — це грошова підтримка, яка виплачується щомісячно з держбюджету непрацездатним чи обмежено працездатним українцям, які не мають трудового стажу або інших джерел доходу.

Українським законодавством встановлено три види соціальних виплат, які розрізняються за призначенням:

За віком – соціальна допомога особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії.

– соціальна допомога особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії. За станом здоров’я – призначається особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу.

– призначається особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу. За втратою годувальника – виплачується неповнолітнім дітям до 18 років і студентам очних відділень вишів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків.

Соціальну пенсію можуть отримувати не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну на постійне проживання.

Соціальна пенсія пенсіонерам

Під час призначення пенсії найважливіше – наявність у людини страхового стажу. На другому місці стоїть пенсійний вік.

Якщо людина має страховий стаж, але менше ніж 15 років, можна розраховувати лише на мінімальний розмір пенсії. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму. Раніше така пенсія називалася соціальною.

Якщо ж людина не працювала офіційно і, відповідно, не має взагалі страхового стажу – отримуватиме допомогу, а не пенсію.

Вона має назву Державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію. Її розмір теж прив’язаний до прожиткового мінімуму. Відповідно, розмір державної соціальної допомоги 2023 становить 2 100 грн.

Тобто, коли особа досягає пенсійного віку та не має потрібного стажу для отримання звичайної пенсії, вона звертається до органів соціального захисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання та оформлює собі соціальну пенсію.

Крім того, особи, які не мають права на пенсію, також можуть отримувати соціальну допомогу на догляд. Вона виплачується незалежно від отримання особою інших видів виплат чи допомог.

Державна соціальна допомога та допомога з догляду виплачуються пенсіонерам щомісячно.

Соціальна пенсія з інвалідності

Державна соціальна пенсія призначається особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, які не мають страхового стажу.

Матеріальна підтримка надається у термін, протягом якого особі призначена інвалідність. В окремих випадках (інвалідність І групи, досягнення пенсійного віку) пенсія призначається безстроково.

Розмір такої соціальної допомоги прив’язаний до прожиткового мінімуму:

І група — 100%;

ІІ група — 80%;

ІІІ група — 60%.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.