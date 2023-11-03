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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як працює Нова пошта під час повітряної тривоги

Як працює Нова пошта під час повітряної тривоги

Повітряна тривога стала для українців звичною буденною справою. Люди, які проживають на відносно безпечних територіях України, навіть не звертають на неї уваги.

Утім, під час повітряної тривоги більшість магазинів, торговельних центрів та закладів припиняють роботу, зачиняючи свої двері для відвідувачів.

Факти ICTV вирішили зʼясувати, як працює Нова Пошта під час повітряної тривоги.

Зараз дивляться

Як працюють відділення Нової Пошти під час повітряної тривоги

У Новій Пошті зазначають, що для них безпека клієнтів та працівників – це пріоритет. Тому на момент повітряної тривоги відділення Нової пошти не працюють.

– Єдина причина, чому може не працювати відділення Нової пошти – це повітряна тривога, – зазначають у компанії.

В Новій пошті також додають, що залишатися в приміщенні під час повітряної тривоги небезпечно. Оскільки їхні відділення не мають таких надійних стін, як в укритті.

– Тому відділення зачиняється, а співробітники ввічливо просять клієнтів залишити приміщення та перечекати небезпеку в укриттях. Тільки-но повітряну тривогу скасовано, всі клієнти можуть повернутись та отримати посилки чи оформити відправлення, – додають в компанії.

У Новій пошті нагадують, що сьогодні дуже важливо дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги в будь-якому населеному пункті України.

– Ми працюємо навіть за відсутності світла та інтернету. Майже у кожному відділенні є  генератори. Нещодавно закупили додаткову партію, щоб наші відділення навіть у невеличких селах теж були зі світлом. Крім того, ми замовили велику партію інтернет-модулей Starlink, щоб мати стійке інтернет-з’єднання та можливість надавати увесь спектр послуг та сервісів, – зазначають у Новій пошті.  

Не нехтуйте повітряними тривогами та бережіть себе. Сподіваємося, що зовсім скоро зможемо повернутися до звичного ритму.

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Війна в Україні, Нова пошта, Робота
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