Чи мають право ТЦК і СП зупиняти авто для вручення повістки: коментар юриста

Під час дії воєнного стану військовослужбовці ТЦК і СП начебто почали зупиняти авто для вручення повісток військовозобов’язаним. Та чи можуть в Україні зупиняти авто для вручення повістки – читайте в Фактах ICTV.

Чи мають право військові зупиняти авто, щоб вручити повістку

Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, що саме входить до повноважень працівників ТЦК і СП, а та коли вони зловживають ними.

Він наголосив, що тільки у представників Національної поліції є право видавати повістки. Жодних повноважень зупиняти транспортний засіб військовослужбовці ТЦК і СП не мають.

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Як повинні вручати повістки

Для того, щоб вручити повістку, передусім, необхідно встановити особу, якій вона вручається. Повістка має бути вручена особисто в руки за місцем проживання або на робочому місці (вручити повістку військовозобов’язаній людині може керівник компанії за її присутності на робочому місці).

Для того, щоб вручити комусь повістку, слід спершу встановити особу цієї людини.

Належним врученням повісток є особисте вручення документа з підписом у присутності двох свідків або зафіксоване відеозаписом. За порушення цих правил вручення повістки вважається незаконним.

Зверніть увагу! Вручення повістки не означає, що особа одразу ж вирушить на навчання чи на війну. Часто це, насамперед, робиться для уточнення облікових даних.

Що робити, якщо ваше авто зупинили та вручають повістку

Якщо автомобіль все ж таки зупинили або заблокували та вимагають взяти повістку, слід дотримуватися таких інструкцій:

запитати посвідчення;

не виходити з машини та не давати жодних документів;

знімати на відео все, що відбувається на дорозі;

викликати Нацполіцію.

Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків і вручається військовозобов’язаному під підпис.

Відмовитися від повістки можна:

якщо документ виписали із порушенням закону – дані дописували у частково заповнений бланк повістки;

якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача;

якщо повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки, або певні дані вносили без присутності отримувача.

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