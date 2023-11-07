Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста

Во время военного положения военнослужащие ТЦК и СП якобы начали останавливать авто для вручения повесток военнообязанным. Но могут ли в Украине останавливать авто для вручения повестки – читайте в Фактах ICTV.

Имеют ли право военные останавливать авто, чтобы вручить повестку

Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, что именно входит в полномочия работников ТЦК и СП, а также когда они злоупотребляют ими.

Он отметил, что только представители Национальной полиции имеют право выдавать повестки. Никаких полномочий останавливать транспортное средство военнослужащие ТЦК и СП не имеют.

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Как должны вручать повестки

Для того, чтобы вручить повестку, прежде всего, необходимо установить лицо, которому она вручается. Повестка должна быть вручена лично в руки по месту жительства или на рабочем месте (вручить повестку военнообязанному человеку может руководитель компании в случае его присутствия на рабочем месте).

Для того, чтобы вручить кому-то повестку, следует сначала установить личность этого человека.

Надлежащим вручением повесток является – личное вручение документа с подписью в присутствии двух свидетелей или зафиксированное видеозаписью. При нарушении этих правил вручение повестки считается незаконным.

Обратите внимание! Вручение повестки не означает, что лицо сразу же отправится на учебу или на войну. Часто это делается для уточнения учетных данных.

Что делать, если ваше авто остановили и вручают повестку

Если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, необходимо придерживаться таких инструкций:

попросить удостоверение;

не выходить из машины и не давать никаких документов;

снимать на видео все, что происходит на дороге;

вызвать Нацполицию.

Если лицо отказывается от получения повестки , составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Отказаться от повестки можно:

если документ выписали с нарушением закона – данные дописывали в частично заполненный бланк повестки;

если в повестке указаны неправильные данные получателя;

если повестку вручает не уполномоченное лицо, у которого нет печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.

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