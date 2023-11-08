Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення юристів

мама і дитина
Фото: Pixabay

Від початку повномасштабної війни в Україні скасували обов’язковий дозвіл кожного з батьків на виїзд дитини за кордон.

Чи змінилась ситуація зараз – Фактам ICTV розповіли керуючі партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко. 

Дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: чи потрібен

– На період воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини, або документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону, – повідомляють юристи.

Зокрема, дитина, яка досягла 16-річного віку, має право на вільний самостійний виїзд за межі країни.

Зараз дивляться

– Тобто після досягнення відповідного віку не потрібно просити дозволу другого з батьків, щоб виїхати з дитиною за кордон. Це діє незалежно від воєнного стану, – додають експерти.

Виїзд за межі України дитини, якій ще не виповнилось 16 років, у супроводі матері чи батька можливий без нотаріальної згоди їх обох. Потрібно лише свідоцтво про народження дитини.

Нотаріальна згода обох батьків не потрібна і у разі, якщо така дитина виїжджає за кордон з одним з її родичів – бабусею, дідусем, мачухою, вітчимом або повнолітнім братом чи сестрою.

З документів необхідно мати свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв’язки. Його не потрібно завіряти нотаріально.

– Однак у цьому випадку краще окремо передивитися правила перетину кордону тієї країни, у яку плануєте в’їзд, адже у них ймовірні інші вимоги, згідно з якими може знадобитися згода одного з батьків, – пояснюють спеціалісти.

Якщо дитина їде за кордон з третіми особами, які не є її родичами, потрібна письмова згода одного з батьків.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Документ має бути завірений органом опіки або нотаріально. Крім того, з собою повинно бути свідоцтво про народження дитини та документ, що засвідчує особу дорослого, який її супроводжує.

Тобто, в умовах воєнного стану для виїзду дитини, що не досягла 16 років, за кордон, згода другого з батьків не потрібна.

Читайте також
З дітьми, домашніми улюбленцями та самостійно: які документи потрібні для виїзду за кордон
Виїзд чоловіків за кордон

Війна в Україні, за кордон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Рада підтримала переспрямування військового ПДФО до держбюджету на оборону
Снаряди, боєприпаси
Затяжна війна – значний ризик для економічних перспектив України: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці
Верховна Рада
Франція планує виділити у фонд підтримки України €200 млн
Себастьєн Лекорню

Завантаження

Ігри
Відео
Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Наталя Луценко
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво
Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення юристів
Парамедики роблять неможливе: як рятують військових на передовій
Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення юристів
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення юристів
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення юристів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь