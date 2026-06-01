З 1 червня 2026 року в Україні перетин державного кордону для військовозобов’язаних чоловіків регулюватиметься нормами закону про мобілізацію, проте є низка важливих умов і категорій, на які варто звернути увагу.

Яких саме змін слід очікувати з 1 червня 2026 року – читайте в матеріалі.

Як перевірити обмеження на виїзд за кордон онлайн

У червні 2026 року обмеження на виїзд за кордон в Україні можна буде перевірити через сервіс Особистий кабінет, який запускає Держприкордонслужба.

Зараз дивляться

– Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Зауважимо, що сервіс на офіційному сайті ДПСУ дозволяє отримувати інформацію у реальному часі тільки про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби, – йдеться у повідомленні.

Так, сервіс допоможе чоловікам, які хочуть перетнути держкордон оперативно дізнатися про тимчасові обмеження, накладені судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

Водночас заборона на виїзд, накладена через воєнний стан для чоловіків 18-60 років, осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1995 № 57, перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.

У ДПСУ наголошують: сервіс не скасовує наявні обмеження, але дає можливість швидко їх виявити та усунути.

Такі обмеження, найчастіше, можуть вплинути на виїзд батьків, котрі ухиляються від сплати аліментів.

Раніше для отримання цієї інформації доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою або особисто) та чекати відповіді кілька тижнів. Тепер усе стало максимально зручно та швидко.

Як працює новий сервіс ДПСУ:

Реєстрація через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП. Авторизація – на порталі ДПСУ. Перевірка відбувається в реальному часі через автоматичні системи в базах даних ДПСУ. Статус “обмежень немає” або “є тимчасове обмеження” з’явиться миттєво.

Зазначається, що сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою: смартфона, планшета чи комп’ютера.

Виїзд чоловіків за кордон: які документи перевірятимуть з 1 червня

Для виїзду за кордон чоловіки віком від 23 до 60 років повинні мати:

чинний військово-обліковий документ;

актуальні дані в ТЦК та СП;

підтвердження відстрочки або іншої законної підстави для виїзду;

закордонний паспорт.

Особливу увагу Держприкордонслужба приділятиме електронній перевірці даних через реєстри. У військовому документі має бути спеціальний QR- або ідентифікаційний код, який прикордонники зчитують для звірки інформації в системі. Код може бути надрукований у новому документі або вклеєний у військовий квиток старого зразка.

Якщо дані в реєстрі Оберіг, застосунку Резерв+ або документах не збігатимуться, чоловіку можуть відмовити у виїзді навіть за наявності формальних підстав.

Як працює виїзд працівників медіа за кордон у червні 2026 року

Для чоловіків віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа, інформації та стратегічних комунікацій, продовжує діяти спеціальний порядок перетину кордону, передбачений постановою Кабміну №1509.

Журналісти, працівники медіа та представники стратегічних комунікацій можуть перебувати за межами України до 60 днів. Для виїзду необхідно отримати лист-погодження від Держкомтелерадіо.

У документі обов’язково мають бути зазначені:

дата виїзду;

орієнтовна дата повернення;

пункт пропуску;

дані про мету поїздки.

Виїзд за кордон для заброньованих: що треба знати 1 червня

Із 1 червня 2026 року в Україні продовжують діяти оновлені правила бронювання військовозобов’язаних працівників та виїзду чоловіків за кордон, передбачені постановою Кабміну №1608. Зміни стосуються насамперед підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, які мають статус критично важливих для економіки.

Зокрема, підприємства ОПК можуть бронювати своїх працівників на термін до 45 днів для:

уточнення військово-облікових даних;

усунення порушень у документах;

завершення оформлення бронювання;

підготовки документів для законного виїзду за кордон.

Однак сам факт бронювання не гарантує автоматичний виїзд за межі України. Для перетину кордону чоловіки віком від 23 до 60 років повинні:

мати чинне підтвердження бронювання;

перебувати на спеціальному військовому обліку;

мати актуальні дані в ТЦК та СП;

надати документи про службове відрядження або іншу законну підставу для виїзду.

Чому заброньованим чоловікам можуть відмовити у виїзді

Навіть за наявності бронювання прикордонна служба може відмовити у виїзді, якщо:

дані в реєстрах неактуальні;

інформація в ТЦК не оновлена;

документи містять помилки;

відсутнє підтвердження мети поїздки.

Юристи рекомендують заздалегідь перевіряти статус бронювання та актуальність даних у Резерв+, оскільки саме невідповідність інформації часто стає причиною проблем на кордоні.

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон у червні: актуальні правила

Без додаткових дозволів виїжджати з України з 1 червня 2026 року можуть:

чоловіки віком від 18 до 22 років за наявності військово-облікового документа;

громадяни, які досягли 60-річного віку;

особи, виключені з військового обліку;

чоловіки з офіційно підтвердженою непридатністю до військової служби.

Для перетину кордону таким громадянам необхідно мати закордонний паспорт та документи, передбачені чинним законодавством.

Водночас для чоловіків віком від 23 до 60 років виїзд за межі України можливий лише за наявності законних підстав та підтверджувальних документів.

Право на виїзд мають:

чоловіки, які потребують лікування або реабілітації за кордоном;

особи з сімейними обставинами, передбаченими законодавством;

студенти, аспіранти та курсанти за наявності відповідних документів;

заброньовані працівники та представники критично важливих підприємств;

журналісти, працівники медіа та сфери стратегічних комунікацій;

волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу або вантажі для ЗСУ;

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю чи потребують постійного догляду;

інші категорії громадян, які мають офіційно підтверджені підстави для виїзду.

Нагадаємо, у травні Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок без винятків.

Тепер жінки, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, зможуть виїжджати за кордон не лише у рамках службового відрядження.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.