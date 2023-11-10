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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Прожитковий мінімум 2024: розмір

Прожитковий мінімум 2024: розмір
Фото: Unsplash

Верховна Рада остаточно затвердила державний бюджет України на 2024 рік. Який розмір прожиткового мінімуму у 2024 році – дізнавалися Факти ICTV.

Прожитковий мінімум 2024: сума

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць буде становити – 2 920 грн.

Що стосується основних соціальних та демографічних груп населення, то суми будуть такими:

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  • на дітей до 6 років – 2 563 грн;
  • на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;
  • для працездатних осіб – 3 028 грн;
  • для працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплату яких регулюють спеціальні закони, а також працівників податкових та митних органів – 2 102 грн;
  • для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.

Якою буде мінімальна зарплата у 2024 році

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата буде становити:

  • у місячному розмірі: з 1 січня – 7 100 грн, з 1 квітня – 8 000 грн;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 грн, з 1 квітня – 48 грн.

Розмір мінімальної зарплати, яку застосовують як розрахункову величину для обчислення виплат за рішеннями суду, пропонують визначити на рівні 1 600 грн.

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Бюджет України, Гроші, Прожитковий мінімум
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