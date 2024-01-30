Хімічна зброя РФ: що таке хлорпікрин та чим небезпечна речовина

Росіяни продовжують порушувати усі конвенції та використовувати хімічні боєприпаси проти України.

Так, 30 січня 2024 року стало відомо, що на Таврійському напрямку росіяни п’ять разів застосували боєприпаси з отруйними речовинами – ймовірно, гранати К-51 із хлорпікрином.

Що таке хлорпікрин, чим ця речовина небезпечна для людини та як росіяни використовують її у війні, дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Трішки хімії

Хлорпікрин ще називають нітрохлороформ. Цю безбарвну або блідо-жовту маслянисту рідину з різким запахом відкрив шотландський хімік Джон Стенхаус у 1848 році.

Стенхаус експериментував і здійснив реакцію гіпохлориту натрію з пікриновою кислотою. Сьогодні хлорпікрин виробляють завдяки реакції нітрометану з гіпохлоритом натрію або хлороформу з азотною кислотою.

В одному з документів Каліфорнійського департаменту регулювання використання пестицидів зазначається, що хімічна формула хлорпікрину — CCl3NO2, а його молекулярна маса — 164,38 г/моль.

– Чистий хлорпікрин являє собою безбарвну рідину з температурою кипіння 112°C. Хлорпікрин може розчинятися у воді з розчинністю 2000 мг/л при 25°C. Речовина легка, з тиском пари 23,2 мм ртутного стовпа при 25°C, – йдеться в документі Каліфорнійського департаменту регулювання використання пестицидів.

Хлорпікрин як хімічна зброя: чим небезпечна речовина

Під час Першої світової війни німецькі війська використовували концентрований хлорпікрин проти сил Антанти як сльозогінний газ. Ця хімічна речовина шкідлива для людини та всмоктується в організм під час дихання, ковтання та через шкіру.

У високих концентраціях хлорпікрин сильно подразнює легені, очі та шкіру. Хоч ця речовина не така небезпечна, як інша хімічна зброя, проте викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії. Також хімічна речовина викликає втрату свідомості та ураження шкіри.

Усі ці симптоми виникають раптово, а у великій концентрації людина вмирає за лічені хвилини. Крім того, хлорпікрин заражає їжу та воду.

Сьогодні хлорпікрин заборонено використовувати у військових цілях, згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї нарівні з фосгеном, хлорціаном та синильною кислотою.

Проте армії РФ це не заважає застосовувати хімічні гранати (К-51) та боєприпаси з хлорпікрином у війні проти України.

Де ще використовують хлорпікрин

Речовину активно використовують у сільському господарстві, там хлорпікрин вважається безпечним. Крім того, висока здатність випаровуватись за низьких температур дозволяє застосовувати хлорпікрин навіть узимку.

Хлорпікрин допомагає ефективно боротися зі шкідниками. Також речовина використовується для обкурювання зерна та ґрунту, що допомагає знищити комах, гриби, гризунів та інших шкідників.

Хлорпікрин повністю перетравлюється ґрунтовими організмами перед посівом культури, що робить його безпечним та ефективним.

Він також захищає деревину від гниття зсередини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.