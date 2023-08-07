Окупанти двічі обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами – Тарнавський

У районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області ворог двічі здійснив обстріл із РСЗВ боєприпасами з хімічною речовиною.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Ворог, у порушення всіх конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н. п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (ймовірно, хлорпікрин), – написав він у своєму Тelegram.

Командувач зазначив, що внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

– Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде, – наголосив військовий.

Нагадаємо, 6 серпня окупанти обстріляли Запоріжжя, в одній із дев’ятиповерхівок виникла пожежа. Вогонь охопив квартири з першого по дев’ятий поверхи на площі 1 400 кв. м.

7 серпня після опівночі окупанти вчергове атакували місто. Від ворожих снарядів у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа – загорілися квартири з першого по другий поверхи. Площа пожежі – 200 кв. м.

Фото: Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

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