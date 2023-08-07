Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти двічі обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами – Тарнавський

Олександр Тарнавський

У районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області ворог двічі здійснив обстріл із РСЗВ боєприпасами з хімічною речовиною. 

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Ворог, у порушення всіх конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н. п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (ймовірно, хлорпікрин), – написав він у своєму Тelegram.

Командувач зазначив, що внаслідок цього обстрілу люди не постраждали. 

– Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде, – наголосив військовий. 

Нагадаємо, 6 серпня окупанти обстріляли Запоріжжя, в одній із дев’ятиповерхівок виникла пожежа. Вогонь охопив квартири з першого по дев’ятий поверхи на площі 1 400 кв. м.

7 серпня після опівночі окупанти вчергове атакували місто. Від ворожих снарядів у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа – загорілися квартири з першого по другий поверхи. Площа пожежі – 200 кв. м.

Читайте також
Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ російських ракетних військ спеціального призначення
Окупанти двічі обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами – Тарнавський

Фото: Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Європейські компанії за час війни втратили мінімум €100 млрд через діяльність в РФ – FT
Компанія Shell
Крилаті ракети різко змінюють напрямок і б’ють одночасно з аеробалістикою – Ігнат про нещодавні атаки РФ
Юрій Ігнат
Бʼють на 500 км і мають комбіновану систему наведення: характеристики ракети Taurus
Крилата ракета Taurus
У росіян все забезпечення йде через Чонгар: експерт про атаки на мости
Чонгар
Побив і вкрав одяг у багатодітної родини. Військовому РФ оголосили вирок
суд
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Окупанти двічі обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
Окупанти двічі обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
Окупанти двічі обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.08.2023)
Окупанти двічі обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами – Тарнавський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь