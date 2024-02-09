Як переводити бали за НМТ для вступу 2024 – таблиця

Цього року абітурієнти знову складатимуть національний мультипредметний тест – обов’язковий іспит у комп’ютерному форматі для вступу на перший курс вишу. Визначення його результатів здійснюється у два етапи. Як переводяться бали НМТ для вступу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які предмети входять до складу теста НМТ

Національний мультитест 2024 року містить чотири предметні блоки: три обов’язкові – з української мови, математики та історії України, і один за вибором учасника НМТ: з біології, фізики, хімії, іноземної (англійської, німецької, французької, іспанської) мови.

За кожен тест можна отримати обмежену кількість балів:

Зараз дивляться

українська мова – 45;

математика – 32;

історія України – 54;

біологія – 46;

іноземна мова 32;

фізика – 32;

хімія – 40.

На першому етапі учасник отримує бал по кожному з предметів, які складав, а на другому відбувається визначення рейтингової оцінки на основі тестового бала за 200-бальною шкалою.

Саме з цих балів і формується рейтинговий список, який використовується для вступу до українських інститутів і університетів.

Які прохідні бали з кожного предмету на НМТ 2024

Тест вважається складеним, якщо абітурієнт набрав хоча б мінімальну кількість тестових балів:

з української мови – 5;

з математики – 4;

з історії України – 6;

з іноземної мови – 4;

з фізики — 4;

з хімії — 4;

з біології — 5.

Таблиця переведення тестових балів з української мови 2024

НМТ 2024 року з української мови складатиметься з двох тестових частин:

25 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 25 (1 бал за кожну правильну відповідь). П’ять завдань на встановлення відповідності, у кожному з яких потрібно утворити чотири логічні пари. Максимальний бал за весь блок – 20 (по 1 балу за кожну правильно встановлену відповідність).

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 5 100 6 105 7 110 8 114 9 118 10 122 11 125 12 128 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 143 20 144 21 145 22 146 23 148 24 149 25 150 26 151 27 152 28 153 29 154 30 155 31 156 32 158 33 160 34 162 35 165 36 168 37 171 38 174 39 176 40 179 41 182 42 186 43 190 44 195 45 200

Таблиця переведення тестових балів з математики 2024

НМТ 2024 року з математики складатиметься з трьох тестових блоків:

15 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 15 (1 бал за кожну правильну відповідь). Три завдання на утворення логічних пар. Максимальний бал – 9. Чотири завдання на розв’язання задач з відкритою відповіддю. Максимальний бал – 8.

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблиця переведення тестових балів з історії України 2024

НМТ 2024 року з історії містить чотири типи завдань:

20 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 20 (1 бал за кожну правильну відповідь).. Чотири завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 16. Три завдання на встановлення правильної послідовності.Максимальний бал – 9. Три завдання на вибір кількох правильних відповідей із запропонованих варіантів. Максимальний бал – 9.

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 6 100 7 106 8 109 9 112 10 115 11 118 12 121 13 124 14 127 15 130 16 132 17 134 18 136 19 138 20 140 21 141 22 142 23 143 24 144 25 145 26 146 27 147 28 148 29 149 30 150 31 151 32 152 33 153 34 154 35 155 36 156 37 157 38 158 39 159 40 160 41 162 42 164 43 166 44 168 45 170 46 173 47 176 48 178 49 181 50 184 51 188 52 192 53 196 54 200

Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови (англійська / німецька / французька / іспанська) 2024

НМТ 2024 року з іноземної мови містить три тестові блока:

11 завдань на встановлення відповідності. Максимальний бал – 11. П’ять тестів з одним правильним варіантом відповіді. Максимальний бал – 5. 16 завдань на заповнення пропусків у текстах. Максимальний бал – 16.

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблиця переведення тестових балів з біології 2024

НМТ 2024 року з біології складатиметься з трьох типів завдань:

24 завдання з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 24. Чотири завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 16. Два завдання на вибір кількох правильних відповідей. Максимальний бал – 6.

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 5 100 6 105 7 110 8 114 9 118 10 122 11 125 12 128 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 144 20 145 21 146 22 147 23 148 24 149 25 150 26 151 27 152 28 153 29 154 30 155 31 156 32 157 33 158 34 160 35 162 36 165 37 168 38 171 39 174 40 176 41 179 42 182 43 186 44 190 45 195 46 200

Таблиця переведення тестових балів з фізики 2024

НМТ 2024 року з фізики містить три тестові блоки:

12 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 12. Два завдання на встановлення логічних пар. Максимальний бал – 8. Шість завдань із короткою відкритою відповіддю. Максимальний бал – 12.

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблиця переведення тестових балів з хімії 2024

НМТ 2024 року з хімії складатиметься з трьох типів тестів:

22 завдання з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 22. Два завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 6. Шість завдань, де необхідно дати коротку відкриту відповідь. Максимальний бал – 12.

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 4 100 5 106 6 111 7 116 8 121 9 125 10 129 11 132 12 135 13 138 14 140 15 142 16 143 17 144 18 146 19 147 20 148 21 149 22 150 23 151 24 152 25 153 26 154 27 156 28 158 29 160 30 162 31 164 32 167 33 170 34 173 35 177 36 181 37 185 38 190 39 195 40 200

Фото: МОН

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