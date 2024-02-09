Як переводити бали за НМТ для вступу 2024 – таблиця
Цього року абітурієнти знову складатимуть національний мультипредметний тест – обов’язковий іспит у комп’ютерному форматі для вступу на перший курс вишу. Визначення його результатів здійснюється у два етапи. Як переводяться бали НМТ для вступу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Які предмети входять до складу теста НМТ
Національний мультитест 2024 року містить чотири предметні блоки: три обов’язкові – з української мови, математики та історії України, і один за вибором учасника НМТ: з біології, фізики, хімії, іноземної (англійської, німецької, французької, іспанської) мови.
За кожен тест можна отримати обмежену кількість балів:
- українська мова – 45;
- математика – 32;
- історія України – 54;
- біологія – 46;
- іноземна мова 32;
- фізика – 32;
- хімія – 40.
На першому етапі учасник отримує бал по кожному з предметів, які складав, а на другому відбувається визначення рейтингової оцінки на основі тестового бала за 200-бальною шкалою.
Саме з цих балів і формується рейтинговий список, який використовується для вступу до українських інститутів і університетів.
Які прохідні бали з кожного предмету на НМТ 2024
Тест вважається складеним, якщо абітурієнт набрав хоча б мінімальну кількість тестових балів:
- з української мови – 5;
- з математики – 4;
- з історії України – 6;
- з іноземної мови – 4;
- з фізики — 4;
- з хімії — 4;
- з біології — 5.
Таблиця переведення тестових балів з української мови 2024
НМТ 2024 року з української мови складатиметься з двох тестових частин:
- 25 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 25 (1 бал за кожну правильну відповідь).
- П’ять завдань на встановлення відповідності, у кожному з яких потрібно утворити чотири логічні пари. Максимальний бал за весь блок – 20 (по 1 балу за кожну правильно встановлену відповідність).
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|105
|7
|110
|8
|114
|9
|118
|10
|122
|11
|125
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|153
|29
|154
|30
|155
|31
|156
|32
|158
|33
|160
|34
|162
|35
|165
|36
|168
|37
|171
|38
|174
|39
|176
|40
|179
|41
|182
|42
|186
|43
|190
|44
|195
|45
|200
Таблиця переведення тестових балів з математики 2024
НМТ 2024 року з математики складатиметься з трьох тестових блоків:
- 15 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 15 (1 бал за кожну правильну відповідь).
- Три завдання на утворення логічних пар. Максимальний бал – 9.
- Чотири завдання на розв’язання задач з відкритою відповіддю. Максимальний бал – 8.
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|31
|193
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з історії України 2024
НМТ 2024 року з історії містить чотири типи завдань:
- 20 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 20 (1 бал за кожну правильну відповідь)..
- Чотири завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 16.
- Три завдання на встановлення правильної послідовності.Максимальний бал – 9.
- Три завдання на вибір кількох правильних відповідей із запропонованих варіантів. Максимальний бал – 9.
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|6
|100
|7
|106
|8
|109
|9
|112
|10
|115
|11
|118
|12
|121
|13
|124
|14
|127
|15
|130
|16
|132
|17
|134
|18
|136
|19
|138
|20
|140
|21
|141
|22
|142
|23
|143
|24
|144
|25
|145
|26
|146
|27
|147
|28
|148
|29
|149
|30
|150
|31
|151
|32
|152
|33
|153
|34
|154
|35
|155
|36
|156
|37
|157
|38
|158
|39
|159
|40
|160
|41
|162
|42
|164
|43
|166
|44
|168
|45
|170
|46
|173
|47
|176
|48
|178
|49
|181
|50
|184
|51
|188
|52
|192
|53
|196
|54
|200
Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови (англійська / німецька / французька / іспанська) 2024
НМТ 2024 року з іноземної мови містить три тестові блока:
- 11 завдань на встановлення відповідності. Максимальний бал – 11.
- П’ять тестів з одним правильним варіантом відповіді. Максимальний бал – 5.
- 16 завдань на заповнення пропусків у текстах. Максимальний бал – 16.
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|31
|193
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з біології 2024
НМТ 2024 року з біології складатиметься з трьох типів завдань:
- 24 завдання з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 24.
- Чотири завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 16.
- Два завдання на вибір кількох правильних відповідей. Максимальний бал – 6.
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|105
|7
|110
|8
|114
|9
|118
|10
|122
|11
|125
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|153
|29
|154
|30
|155
|31
|156
|32
|157
|33
|158
|34
|160
|35
|162
|36
|165
|37
|168
|38
|171
|39
|174
|40
|176
|41
|179
|42
|182
|43
|186
|44
|190
|45
|195
|46
|200
Таблиця переведення тестових балів з фізики 2024
НМТ 2024 року з фізики містить три тестові блоки:
- 12 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 12.
- Два завдання на встановлення логічних пар. Максимальний бал – 8.
- Шість завдань із короткою відкритою відповіддю. Максимальний бал – 12.
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|
31
|193
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з хімії 2024
НМТ 2024 року з хімії складатиметься з трьох типів тестів:
- 22 завдання з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 22.
- Два завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 6.
- Шість завдань, де необхідно дати коротку відкриту відповідь. Максимальний бал – 12.
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|4
|100
|5
|106
|6
|111
|7
|116
|8
|121
|9
|125
|10
|129
|11
|132
|12
|135
|13
|138
|14
|140
|15
|142
|16
|143
|17
|144
|18
|146
|19
|147
|20
|148
|21
|149
|22
|150
|23
|151
|24
|152
|25
|153
|26
|154
|27
|156
|28
|158
|29
|160
|30
|162
|31
|164
|32
|167
|33
|170
|34
|173
|35
|177
|36
|181
|37
|185
|38
|190
|39
|195
|40
|200
Фото: МОН