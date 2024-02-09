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Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Як переводити бали за НМТ для вступу 2024 – таблиця

Вступна кампанія 2018

Цього року абітурієнти знову складатимуть національний мультипредметний тест – обов’язковий іспит у комп’ютерному форматі для вступу на перший курс вишу. Визначення його результатів здійснюється у два етапи. Як переводяться бали НМТ для вступу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які предмети входять до складу теста НМТ

Національний мультитест 2024 року містить чотири предметні блоки: три обов’язкові – з української мови, математики та історії України, і один за вибором учасника НМТ: з біології, фізики, хімії, іноземної (англійської, німецької, французької, іспанської) мови.

За кожен тест можна отримати обмежену кількість балів:

Зараз дивляться
  • українська мова – 45;
  • математика – 32;
  • історія України – 54;
  • біологія – 46;
  • іноземна мова 32;
  • фізика – 32;
  • хімія – 40.

На першому етапі учасник отримує бал по кожному з предметів, які складав, а на другому відбувається визначення рейтингової оцінки на основі тестового бала за 200-бальною шкалою

Саме з цих балів і формується рейтинговий список, який використовується для вступу до українських інститутів і університетів.

Які прохідні бали з кожного предмету на НМТ 2024

Тест вважається складеним, якщо абітурієнт набрав хоча б мінімальну кількість тестових балів:

  • з української мови – 5;
  • з математики – 4;
  • з історії України – 6;
  • з іноземної мови – 4;
  • з фізики — 4;
  • з хімії — 4;
  • з біології — 5.

Таблиця переведення тестових балів з української мови 2024

НМТ 2024 року з української мови складатиметься з двох тестових частин:

  1. 25 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 25 (1 бал за кожну правильну відповідь).
  2. П’ять завдань на встановлення відповідності, у кожному з яких потрібно утворити чотири логічні пари. Максимальний бал за весь блок – 20 (по 1 балу за кожну правильно встановлену відповідність).
Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
5 100
6 105
7 110
8 114
9 118
10 122
11 125
12 128
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 143
20 144
21 145
22 146
23 148
24 149
25 150
26 151
27 152
28 153
29 154
30 155
31 156
32 158
33 160
34 162
35 165
36 168
37 171
38 174
39 176
40 179
41 182
42 186
43 190
44 195
45 200

Таблиця переведення тестових балів з математики 2024

НМТ 2024 року з математики складатиметься з трьох тестових блоків:

  1. 15 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 15 (1 бал за кожну правильну відповідь).
  2. Три завдання на утворення логічних пар. Максимальний бал – 9.
  3. Чотири завдання на розв’язання задач з відкритою відповіддю. Максимальний бал – 8.
Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187
31 193
32 200

Таблиця переведення тестових балів з історії України 2024

НМТ 2024 року з історії містить чотири типи завдань:

  1. 20 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 20 (1 бал за кожну правильну відповідь)..
  2. Чотири завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 16.
  3. Три завдання на встановлення правильної послідовності.Максимальний бал – 9.
  4. Три завдання на вибір кількох правильних відповідей із запропонованих варіантів. Максимальний бал – 9. 
Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
6 100
7 106
8 109
9 112
10 115
11 118
12 121
13 124
14 127
15 130
16 132
17 134
18 136
19 138
20 140
21 141
22 142
23 143
24 144
25 145
26 146
27 147
28 148
29 149
30 150
31 151
32 152
33 153
34 154
35 155
36 156
37 157
38 158
39 159
40 160
41 162
42 164
43 166
44 168
45 170
46 173
47 176
48 178
49 181
50 184
51 188
52 192
53 196
54 200

Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови (англійська / німецька / французька / іспанська) 2024

НМТ 2024 року з іноземної мови містить три тестові блока:

  1. 11 завдань на встановлення відповідності. Максимальний бал – 11.
  2. П’ять тестів з одним правильним варіантом відповіді. Максимальний бал – 5.
  3. 16 завдань на заповнення пропусків у текстах. Максимальний бал – 16. 
Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187
31 193
32 200

Таблиця переведення тестових балів з біології 2024

НМТ 2024 року з біології складатиметься з трьох типів завдань:

  1. 24 завдання з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 24.
  2. Чотири завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 16.
  3. Два завдання на вибір кількох правильних відповідей. Максимальний бал – 6.
Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
5 100
6 105
7 110
8 114
9 118
10 122
11 125
12 128
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 144
20 145
21 146
22 147
23 148
24 149
25 150
26 151
27 152
28 153
29 154
30 155
31 156
32 157
33 158
34 160
35 162
36 165
37 168
38 171
39 174
40 176
41 179
42 182
43 186
44 190
45 195
46 200

Таблиця переведення тестових балів з фізики 2024

НМТ 2024 року з фізики містить три тестові блоки:

  1. 12 завдань з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 12.
  2. Два завдання на встановлення логічних пар. Максимальний бал – 8.
  3. Шість завдань із короткою відкритою відповіддю. Максимальний бал – 12.
Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187

31

 193
32 200

Таблиця переведення тестових балів з хімії 2024

НМТ 2024 року з хімії складатиметься з трьох типів тестів:

  1. 22 завдання з однією правильною відповіддю. Максимальний бал – 22.
  2. Два завдання на встановлення відповідності. Максимальний бал – 6.
  3. Шість завдань, де необхідно дати коротку відкриту відповідь. Максимальний бал – 12.
Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
4 100
5 106
6 111
7 116
8 121
9 125
10 129
11 132
12 135
13 138
14 140
15 142
16 143
17 144
18 146
19 147
20 148
21 149
22 150
23 151
24 152
25 153
26 154
27 156
28 158
29 160
30 162
31 164
32 167
33 170
34 173
35 177
36 181
37 185
38 190
39 195
40 200

Фото: МОН

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