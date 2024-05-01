У Запоріжжі та області побудують перші п’ять підземних шкіл — Федоров

У Запорізькій області планують побудувати десять підземних шкіл. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.

Про це повідомив очільник ОВА Запорізької області Іван Федоров у Telegram-каналі.

Підземні школи на Запоріжжі: що відомо

Він зазначив, що спершу планують побудувати п’ять підземних шкіл.

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— Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави – до 500 млн грн, – повідомив Федоров.

За його словами, перші три школи планують побудувати у Запоріжжі, а дві – у Запорізькому районі.

Федоров також повідомив, що цього тижня оголошуємо перші тендери на будівництво.

Станом на 25 квітня 2024 року в регіоні на змішаному навчанні 51 заклад, а здобувають освіту офлайн та онлайн 1 400 учнів.

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