У Запоріжжі та області побудують перші п’ять підземних шкіл — Федоров
У Запорізькій області планують побудувати десять підземних шкіл. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.
Про це повідомив очільник ОВА Запорізької області Іван Федоров у Telegram-каналі.
Підземні школи на Запоріжжі: що відомо
Він зазначив, що спершу планують побудувати п’ять підземних шкіл.
— Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави – до 500 млн грн, – повідомив Федоров.
За його словами, перші три школи планують побудувати у Запоріжжі, а дві – у Запорізькому районі.
Федоров також повідомив, що цього тижня оголошуємо перші тендери на будівництво.
Станом на 25 квітня 2024 року в регіоні на змішаному навчанні 51 заклад, а здобувають освіту офлайн та онлайн 1 400 учнів.